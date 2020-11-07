Muazzam zaferinizi için tebrikler...

Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak duyurulmasından dakikalar sonra dünya liderlerinden gelecek Biden ve Kamala Harris yönetimine tebrikler gelmeye başladı.







Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Joe Biden ve Kamala Harris'e ayrı ayrı mesajlar yazarak Twitter'dan tebriklerini sundu.





Modi, Biden için şunları yazdı: "Muazzam zaferiniz için tebrikler Joe Biden. Başkan yardımcısı olduğunuz dönemde Hindistan-ABD ilişkilerini güçlendirmek üzere katkılarınız paha biçilemez ve çok önemliydi. Hindistan-ABD ilişkilerini daha üst seviyeye çıkarmak için sizinle yakın bir şekilde çalışmayı bekliyorum."







Hindistan kökenli Kamala Harris için de bir tebrik mesajı yazan Modi, şu ifadeleri kullandı: "Kamala Harris'e kalpten tebrikler! Sizin başarınız çığır açıcı ve Hint kökenli Amerikalılar için büyük bir gurur kaynağı. Eminim ki canlı ABD-Hindistan ilişkileri sizin liderliğiniz ve desteğinizle daha da güçlenecek."





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı tebrik mesajında "Amerikalılar başkanlarını seçti. Joe Biden ve Kamala Harris'e tebrikler! Üstesinden geleceğimiz çok zorluk var. Birlikte çalışalım!" yazdı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Joe Biden ve Kamala Harris'i şu mesajla kutladı: "ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Kamala Harris'e tarihi başarılarından dolayı tebriklerimi sunuyorum. ABD bizim en önemli müttefiğimiz. Birlikte çalışmayı ve iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe, önceliklerimizi paylaşmayı bekliyorum"





Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Biden ve Harris'i Twitter'dan yazdığı iki ayrı mesajla tebrik etti. De Croo, Biden için "Rekor sayıda insan Biden'ın seçilmesi için oy verdi. Bu Amerikan siyasi hayatının canlılığı ve demokrasisinin bir göstergesidir."







Belçika Başbakanı, Harris için ise "O dünya genelinde genç kız ve erkekler için inanılmaz bir rol modeli" dedi.





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Joe Biden ve Kamala Harris'i kutladı. Trudeau, Twitter'daki mesajında şunları yazdı: "Joe Biden ve Kamala Harris'i tebrik ediyorum. İki ülke olarak yakın dost, ortak ve müttefiğiz. Dünya sahnesinde 'özel' bir ilişkimiz var. Beraber çalışmayı bekliyorum."





İrlanda Başbakanı Micheál Martin, ABD'nin seçim sonucunu şu sözlerle tebrik etti: "ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Joe Biden'ı tebrik ediyorum. Joe Biden hayatı boyunca bu milletin dostu oldu ve gelecek yıllarda onunla çalışmayı bekliyorum. Durumlar uygun olduğunda kendisini burada ağırlamayı da istiyorum"







Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter'dan yazdığı Almanca mesajda, Biden-Harris zaferini şu ifadelerle kutladı: "Sonunda bazı açık sayılar görmemiz güzel. Gelecek ABD hükûmetiyle birlikte çalışmayı bekliyoruz. Yeni bir Trans Atlantik başlangıcı, yeni bir anlaşma için işbirliğimize yatırım yapmak istiyoruz."







Tebriğe "Tekrar hoşgeldin Amerika." ifadeleriyle başlayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Biden-Harris ikilisini kutladı.





Hidalgo, mesajında şunları yazdı: "Paris Anlaşması'nın 5'inci yıldönümünü kutlarken bu zafer, iklim krizi açısından hiç olmadığı kadar birlikte hareket etmemiz gerektiğinin bir sembolü!"

