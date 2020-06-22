Samanyolu Haber /Dünya / Mücadelede parmakla gösterilen Güney Kore doğruladı: İkinci dalganın ortasındayız /22 Haziran 2020 13:26

Mücadelede parmakla gösterilen Güney Kore doğruladı: İkinci dalganın ortasındayız

Güney Koreli yetkililer, koronavirüs salgınında ‘ikinci dalganın ortasında’ olduklarını ilk kez itiraf etti. Başkent Seul’de yoğunlaşan yeni vakaların tümünün mayıs ayındaki tatilden kaynakladığı belirtiliyor.

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Düne kadar Güney Kore’nin ilk salgın dalgasını henüz bitirmediğini savunan Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), bugün fikrini değiştirdi. Haftalardır ‘ikinci dalga’ endişesi dillendirilirken resmi makamlar bunu ilk kez doğruladı.

KCDC Yöneticisi Jeong Eun-kyeong, daha önce az sayıda vakanın bulunduğu başkent Seul’de, mayıs ayı başlarındaki tatil haftasının ardından ikinci bir dalganın yaşandığının artık netleştiğini söyledi.

Jeong, “Başkentte ilk dalganın mart ve nisan ile şubat ve mart arasında yaşandığına inanıyoruz. Sonra mayıs tatilinin tetiklediği ikinci dalganın devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Tahminlerinde yanıldıklarını itiraf eden Jeong, “Başlangıçta ikinci dalganın sonbaharda veya kışın ortaya çıkacağını tahmin ettik. Tahminimizin yanlış olduğu ortaya çıktı. İnsanlar başkalarıyla yakın temas kurmaya devam ettikçe enfeksiyonların da süreceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Barlar ve gece kulüplerinde yoğunlaştı

Şubat ayı sonlarında Güney Kore, bir günde 900 gibi rekor sayıda vaka tespit edildiğini duyurmuş, bu da Çin dışındaki ilk en büyük salgın dalgası olarak değerlendirilmişti. Sıkı test ve takip sistemiyle vaka sayıları nisan ayına kadar tek haneli sayılara düşürülmüştü.

Ancak mayıs ayı başında kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Yeni vakalar Seul’de ve özellikle gençler arasında yoğunlaşırken, bar ve gece kulübü ziyaretlerinin buna yol açtığı belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 280 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 12 bin 438’e ulaştı.
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