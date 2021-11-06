Samanyolu Haber /Gündem / Mucize denilen ilacı iki Türk bilim insanı keşfetti: Bakanlık ve TÜBİTAK ciddiye almadı /06 Kasım 2021 10:13

Mucize denilen ilacı iki Türk bilim insanı keşfetti: Bakanlık ve TÜBİTAK ciddiye almadı

ABD ve Brezilya’da yapılan klinik deneyler, Fluvoxamine adlı antidepresanın Covid’den ölümleri yüzde 91 düşürdüğünü ortaya koydu. İlacın Covid tedavisinde kullanılabileceğini ocak ayında iki Türk bilim insanı buldu ancak ciddiye alınmadılar. Moleküler Biyolog Uzm. Dr. Burak Berber, yayınladıkları makalenin ardından Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK'a başvurularda bulunduklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini dile getirdi.

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Dünyanın en saygın bilim dergilerinden Lancet ve Nature Covid’le mücadelede çok önemli bir gelişmeyi dünyaya duyurdu. ABD’de Washington Post gazetesi ve çok izlenen 60 Minutes haber programına konu olan bu haber, Covid-19’a karşı çok ucuza tedavi olanağı sağlayan bir ilaçla ilgiliydi.

Yaklaşık 25 yılı aşkın süredir depresyon ve Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında kullanılan Fluvoxamine adlı ilacın klinik testlerinde Covid-19 hastalarının yoğun bakıma yatışlarını yüzde 66, ölüm riskini ise yüzde 91 oranında düşürdüğü görüldü. Heyecan veren bu sonuçlar bilim dünyasında bomba etkisi yarattı. Haber programları, bilim dergileri, gazeteler bu heyecan verici gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; bu haberi dünyaya aylar önce Türk bilim insanları duyurabilir, belki de binlerce kişinin ölümü engellenebilirdi. Çünkü Moleküler Biyolog Uzm. Dr. Burak Berber, aylar önce Biyomedikal Mühendisi Doç Dr. Osman Doluca ile yaptıkları çalışmada antidepresan ilaçların Covid tedavisinde kullanılabileceğini ilk tespit eden bilim insanları olmuştu.

7 Ocak’ta Briefings in Bioinformatics dergisinde bilimsel makale olarak yayınlanan çalışmada Fluvoxamine’in de içinde olduğu antidepresan ilaçlarının virüsün çoğalmasına yol açan dhodh adındaki enzimi baskılayabileceği, bu şekilde bağışıklık tepkisinin kontrol altına alınmasında anahtar rol oynayabileceği anlatıldı. Makalede, antidepransaların ağrı seyir gösteren Covid-19 hastalarında etkili olacağı ortaya kondu.

Araştırmanın mimarı Burak Berber, aylar önce yayınladıkları makaleden sonra Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK’a başvurularda bulundukları ancak taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.
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