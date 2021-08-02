Samanyolu Haber /Gündem / "Böyle devam ederse Marmaris komple yanar" /02 Ağustos 2021 00:22

"Böyle devam ederse Marmaris komple yanar"

Türkiye'nin farklı noktalarındaki yangınlarla birlikte Marmaris'te de devam eden orman yangını konusunda açıklamada bulunduğu belirtilen bir İBB itfaiye ekibi yetkilisinin, "Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri çok zayıf çalışıyor. Müdahale böyle devam ederse açık söylüyorum; Marmaris komple yanar” dediği ifade edildi.

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T24'ter yer alan habere göre Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibinde yer alan ismini vermek istemeyen bir yetkili, alevlere havadan eksik ve doğru noktalara müdahale yapılmadığını belirterek “Burada kriz merkezi diye bir şey yok. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri çok zayıf çalışıyor. Müdahale böyle devam ederse açık söylüyorum; Marmaris komple yanar” dedi.

İsmini vermek istemeyen yetkili, söndürme çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

Yangına havadan müdahalede çok zayıf ve eksiklik var; geç kalınıyor. Yangına 1 uçak müdahale ediyor.   Burada kriz merkezi diye bir şey yok. İstanbul İtfaiyesi olarak biz her yere yetişmeye çalışıyoruz.  Hisarönü’nde bir felaket yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de burada ancak yetişemiyoruz. Bakanlığa bağlı ekipler çok zayıf çalışıyor, müdahalenin zor olduğu noktaları bırakıp gidiyorlar. Su istiyoruz, su vermiyorlar. Bakanlığa bağlı ekipler, bazı noktalara girmiyor. Kriz merkezi diye bir şey yok.

Havadan müdahale doğru noktalara yapılmıyor. Müdahale böyle devam ederse açık söylüyorum; Marmaris komple yanar.

101 personel, 14 araçla Marmaris’e geldik. 10 köyü kurtardık,  11’inci köye müdahale ediyoruz.”
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