Samanyolu Haber /Gündem / Müdürden kız öğrencilere hakaret: Siz insan mısınız? /13 Ocak 2020 13:01

Müdürden kız öğrencilere hakaret: Siz insan mısınız?

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve halen bulunamayan üniversite 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için arkadaşları yurtlarda eylem düzenledi. Eylem esnasında yurt müdürü kız öğrencilere, "Siz insan mısınız!" diyerek hakaret etti.

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2'nci Sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) için arama çalışmaları sürüyor. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait kız ve erkek öğrenci yurtları ile Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan binlerce öğrenci protesto gösterileri düzenledi.

DİKKATİ ÇEKMEK İÇİN GECE EYLEM YAPTILAR
 
Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre dün gece Türkiye saati 23:00'te yurtlarda başlayan eylemlere katılan öğrenciler, cep telefonlarının ışıklarını açarak “Susma sustukça sıra sana gelecek”, "Gülistan Doku nerede”, “Dersim uyuma Gülistan’a sahip çık” şeklinde sloganlar attı. 

Arkadaşları Gülistan Doku’nun bulunmasını isteyen öğrenciler, yürütülen çalışmaların yetersizliğine tepki gösterdi. 

Öğrencilerin eylemi yaklaşık 3 saat sürdü. 
 
YURT MÜDÜRÜ: SİZ İNSAN MISINIZ?
 
Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu’nda gösteri yapan öğrenciler, yurt müdürü tarafından engellenmeye çalışıldı. 

“Burada eylem niye yapıyorsunuz, elinize ne geçecek?” Siz insan mısınız?” şeklindeki hakareti üzerine öğrenciler yurt müdürünü ıslık ve alkışlarla protesto etti. 
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