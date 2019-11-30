Samanyolu Haber /Gündem / Müdürden öğretmenlere talimat /30 Kasım 2019 18:37

Müdürden öğretmenlere talimat

Türkiye'de eğitimde yaşanan sıkıntı ve sorunlar bitmek bilmiyor. Bu kez bir okul müdürü, sözleşmeli öğretmenlere, 18 maddelik bir talimat gönderdi.

SHABER3.COM

Talimatta öğretmenlerden müdür ve müdür yardımcıların kararlarının sorgulanmaması, bahane sunulmaması istendi, rica etmenin de emir olduğu yazıldı. 

Bu talimat, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Sedat Som tarafından yazıldı.

Okul müdürü tarafından öğretmenlere gönderilen 18 madde şöyle; 

“1. Resmiyette rica etmek bir emirdir. İtiraz edilmeden eksiksiz olarak yerine gerilmelidir.

2. Müdür yardımcıları ve ya müdür tarafından verilen görevler asla sorgulanmayacak. İdarecilere güven duyulacak. Verilen görevlerde bahane sunulması ve ya sorgulanması durumunda öğretmen hak ettiği davranışı görecektir.

3. İdarecilerle konuşmalarda üsluba dikkat edilecek, haddi aşıcı cümleler kullanılmayacak.

4. Sıkıntı çıkaran öğretmen hakkında prosedür ne ise gerekli işlemler uygulanacaktır.

5. Müdür yardımcılarının verdiği görevler müdür beyin talimatıdır. Onlara karşı çıkılması müdür beye karşı çıkmak olarak algılanacaktır ve gerekli işlemler yapılacaktır.

6. Memur değil, öğretmen olduğumuz unutulmayacak. Eğitim kurumuna herkes sahip çıkacak ve daha iyi olması için herkes fedakarlık yapacak.

7. Şu anda öğretmenlik için kontrol sürecindesiniz. Henüz tam manasıyla öğretmen olmuş değilsiniz. Davranışlar ona göre olacak

8. Amire selam vermek yükümlüktür. Kasten verilmediği taktirde cezası vardır. Müdür bey uyardı diye küsmek, kızmak veya trip atmak ergenlik göstergesidir ve bir öğretmene uygun davranışlar değildir. Aynı zamanda meslektaşlarıyla selamlaşmak insanlık görevidir.

9. Yönetmelikler okunup öğrenilecek. İdarenin verdiği görevlerde kanuna aykırı bir durum yoktur. Bu konuda idareye güven duyulacak.

10. Danışman öğretmenler aday öğretmenlerini kontrol edecek. Aday öğretmen her türlü soruyu danışmanına soracak. Danışmanın verdiği görevleri müdür beyin verdiği unutulmayacak. Her türlü işler aday öğretmenlere yaptırılabilecek.

11. Aday öğretmenlerin notları kontrol altında verileceğinden fazladan hiçbir hocaya not verilmeyecektir.

12. Danışman öğretmen adayın derslerine girecek ve buna itiraz edilmeyecektir.

13. Okul ortamında biz bir aileyiz. Ailenin içinde gibi davranılmazsa öğretmen ailenin içinden çıkartılabilir.

14. Aday öğretmenler her hafta idarecilerimize yapabilecekleri işler olup olmadığını soracaktır. Bu konu takip edilecek.

15. Yapılan toplantılarda herkes not alacak. Sadece dinleyip gidilmeyecek.

16. Maddiyattan ziyade kurum düşünülecek.

17. Öğretmenlik derse girip çıkmak değildir. Görev bilincinin farkına varılsın.

18. Aday öğretmen adaylığını bilecek. Adaylığı kalksa bile gerekli vazifeleri yapmadığı taktirde görevden alınabilir. Kimsenin bu görevde garantisi yoktur."

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü’nün sözleşmeli öğretmenlere talimatları yayınlayan okul yönetimi ile ilgili inceleme başlattığını da duyuran Aydoğan, “Konunun takipçisiyiz. Gerçek çözüm liyakatin esas alınması ve sözleşmeli, ücretli, güvencesiz çalışmanın son bulmasıdır. Birlikte başaracağız” dedi.
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