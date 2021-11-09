Mudurnu'daki Şato evlerle ilgili yeni karar

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 'şato evler'in 2022'de satışa çıkması bekleniyor. Burj Al Babas projesini yapan firma için verilen iflas kararının kaldırılmasının ardından 11 sene sonra evlerin sahipleriyle buluşması hedefleniyor.





Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapımına 2011 yılında başlanan Burj Al Babas projesinin 2022 yılında aktif hale geçmesi hedefleniyor. Yalnızca Arap müşterilere satılmak için tasarlanan ve 11 sene süren proje, toplamda 750 bin metrekarelik arazide yer alıyor. Hedef ise 732 lüks villa inşa etmek.





Burj Al Babas, Arap yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için büyük bir termal tatil köyü inşa etmeyi amaçlayan bir projeydi. Yapımına 200 milyon dolar harcanan bu villaların inşaatı 2014 yılında, UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nde bulunan Bolu'nun tarihi Mudurnu ilçesinde başladı. Villaların bölgenin tarihi dokusunu bozacağını düşünen Mudurnu sakinleri, projeye karşı çıkmışlardı.





"SATIŞ AŞAMASINA GEÇİLMEDİ"





Bununla birlikte, projenin 2022 yılında tamamlanacağı iddiası üzerine yetkililere ulaştık. Konuyla ilgili yetkililere, proje kapsamındaki villaların satışa çıkarılıp çıkarılmayacağını sorduk.





Sadece Arap müşterilere satışı yapıldığı söylenen evler konusunda alım için telefonla görüştüğümüz proje görevlileri, projenin henüz satış aşamasına geçmediğini bu yüzden de bir açıklamada bulunamayacaklarını söyledi.





2018'DE İFLAS ETMİŞTİ





2018 yılında ekonomik kriz ve döviz kurundaki düşüş nedeniyle proje finansal zorluklarla karşı karşıya kalması sebebiyle durdurulmuş ve İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı vermişti. Piyasaya 27 milyon dolar borçları olduğunu belirten Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise karara itiraz edeceklerini söylemişti.





İflastan önce evler Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satılmıştı. Türk lirasının değer kaybetmesi, ekonomik ve siyasi krizlerin ardından yatırımcıların büyük bir kısmı Türkiye’ye yatırım yapmaktan vazgeçmişti. Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satılmıştı. Kısa bir süre sonra da proje sahibi firma Sarot Grup iflas etmiş ve alan adeta terk edilmiş perili bir kasabaya dönmüştü.





2019 yılı Ocak ayında projenin inşaatına devamına ve satışına izin çıkan projenin amacı, 732 adet lüks şato ev inşa etmekti. Fakat 2019 yılına kadar 587 evin inşaatı tamamlandı. Buna ek olarak, içinde havuzlar, bir camii ve otel olması planlanan AVM binası da bitirilemedi.





ŞİRKETTEN HANGİ SİYASETÇİLER ÇIKMIŞTI?





Sarot şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi olan Haydar Yerdelen, şirketin kuruluşundan yaklaşık bir ay sonra kurulan ve bir dönem Numan Kurtulmuş’un Genel Başkanlığını yaptığı HAS Parti’nin Arnavutköy ilçe başkanı olmuştu.





Ayrıca, Sarot şirketinin yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise 2009 yılında Saadet Partisi’nin Arnavutköy ilçe başkanı olurken aynı zamanda partinin İstanbul il yönetiminde görev alıyordu.





Mehmet Emin Yerdelen’in İstanbul’da ayrıca “3Y Taş Ocağı ve Maden İşletmeciliği” adında bir başka şirketi daha bulunuyordu.