Müebbet alan mahkumlar için DEM'den yasa teklifi

İktidarın anayasa değişikliği konusunda hazırlıkları sürerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla beraber yasa teklifi çalışmaları da hız kazandı. Son olarak DEM Parti, TBMM’ye kritik bir yasa teklifi sundu. Teklifin kabul edilmesi durumunda terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlardan, 25 yıl cezaevinde yatanlar tahliye edilecek.







TEKLİFİN GEREKÇESİ NE?



Sözcü'nün aktardığına göre; teklifin gerekçesinde idam cezasının 2002 yılında kaldırılıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının getirildiği anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:





“Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü 30 yılını cezaevinde iyi halli olarak geçirdiği takdirde koşullu salıvermeden yararlanmaktadır. Terör ve devletin güvenliğine karşı işlenen anayasal suçlarda ise hükümlüler salıverme hakkından faydalanamamaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz koşulları, hükümlüyü toplumdan tamamen uzaklaştırarak adeta imha etmektedir. Cezanın ölünceye kadar tek başına ve tek kişilik hücrede infaz biçiminde uygulanması, infaz koşullarının ağırlığı nedeniyle insanlık dışıdır. Ağırlaştırılmış müebbet cezası adeta uzatılmış ve zamana yayılmış ölüm cezasıdır.’’