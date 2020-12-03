'Müebbet beğenmeyen' avukat öldü, Melek Çetinkaya 'değdi mi' diye sordu

Müebbet verilen Harbiyelilerden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya attığı tweetlerle "değdi mi?" diye sordu:

"İlk mahkemeye çıktı yavrularımız.180 askeri öğrenci var salonda. 15 gün sürdü. Sabah 9 akşam 10 mahkemedeydik. Necip Kibar darbe dışında her türlü soru soruyor çocuklara. Cümle kurmayı bile beceremiyordu. Hakim bile bir gün sinirlendi mikrofonunu kapattı. 15 gün boyunca aramızda rahatlikla dolaştı. Kimse ne kötü bir söz söyledi ne bir şey yaptı. Çocuklara müebbet istediği gün koridorda gördüm alkışladım tebrikler Necip bey dedim. Döndü arkasını gitti. Müebbet verildiği gün salondan jandarmayla çıktı galiba. Allah belanı versiinnn Neciiiip diye çok bağırdım.