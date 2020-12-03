'Müebbet beğenmeyen' avukat öldü, Melek Çetinkaya 'değdi mi' diye sordu

Müebbet verilen Harbiyelilerden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya attığı tweetlerle "değdi mi?" diye sordu:
"İlk mahkemeye çıktı yavrularımız.180 askeri öğrenci var salonda. 15 gün sürdü. Sabah 9 akşam 10 mahkemedeydik. Necip Kibar darbe dışında her türlü soru soruyor çocuklara. Cümle kurmayı bile beceremiyordu. Hakim bile bir gün sinirlendi mikrofonunu kapattı. 15 gün boyunca aramızda rahatlikla dolaştı. Kimse ne kötü bir söz söyledi ne bir şey yaptı. Çocuklara müebbet istediği gün koridorda gördüm alkışladım tebrikler Necip bey dedim. Döndü arkasını gitti. Müebbet verildiği gün salondan jandarmayla çıktı galiba. Allah belanı versiinnn Neciiiip diye çok bağırdım.
Hey gidi Necip Kibar @avnecip28 Değdi mi 3 günlük dünya için Masum olduğunu bildiğin askeri öğrencilere müebbet istemeye... Ciğerimizi yaktın Necip. Mahkeme-i Kübra'da görüşeceğiz
Ahh Necip Kibar Ahhhh..Gittiğin yerde Terörist dediğin yavrularım var. Muratim, Enesim, Yusufum var. Onların makamına öküzün trene baktığı gibi bakar kalırsın inşaallah. Keşke keşke toprak olsaydım da bu çocuklara bunu yapmasaydım dersin fakat, artık çok geç."
Avukat Necip Kibar
Uzun süredir hastanede Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve Özgür-Der yönetim kurulu üyesi de olan Kibar için bazı siyasiler de başsağlığı mesajı yayınladı.