Müebbet hapis cezası verilen kursiyer teğmenin annesi, engelli kızıyla birlikte adalet nöbetinde

F-16 pilotu olarak atanmasına sadece iki hafta kala 15 Temmuz’da yaşanan kaos ve kumpas gecesinin ardından oğlu Kursiyer Teğmen Murat Çakır’ın tutuklandığını ve sonrasında müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen anne Sevinç Çakır, ‘‘Henüz kursiyer teğmen olan oğlum, hiçbir sorumluluğu ve yetkisi suçu olmadığı halde “anayasayı ihlal” suçlamasıyla (TCK 309) yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkûm edildi. Bir çocuk birliğindeyken ve o gece suç teşkil eden bir şey yapmamışken, bir Kursiyer Teğmen’e nasıl müebbet verilir aklım almıyor. Bu çocuklar bir cana kıymamış, devlet malına zarar vermemiş, suçun şahsiliği var. O gece emir komuta altında bu çocuk, komutanının tehlike anında vur emrini yerine de getirseydi bile ben suçsuz derdim. Benim çocuğum o zaman 23 yaşındaydı. Sabah eve geldi, 10 gün evde bekledi. Birliğinden emir gelmesini ve göreve başlamayı beklerken 12. günde çocuklarımız gitti ve tutuklandı. Bu yaşanan büyük haksızlığın ve acının ardından, 1 Nisan 2024’ten itibaren Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutmaya başladım. Birçok anne gibi evladım için adalet arıyorum. ’’ diye konuştu.





TR724'te yer alan habere göre yaşadıkları ve yüreğinden geçen duygularını yazıya döktüğünü kaydeden anne Sevinç Çakır, ‘‘Bu türküyü oğlum ve tüm adalet bekleyenler için seslendirdim.’’ dedi.





Adalet Bakanlığı önünde engelli kızıyla birlikte evladı için adalet arayan anne Sevinç Çakır’ın kaleme adlığı şiir şöyle:





Evladım aldı zindanlar





Sesime sağır vicdanlar.





Dertlenir suskun duvarlar





Hasretle gün gün beklerim









Gönlümde Temmuz yarası





Bitmez mi? zulmün çabası





Adalet devre arası





Özlemle gün gün beklerim









Kartal’dın sen uçamadın





Kanadını açamadın





Komutanım diyecektim





Kaderinden kaçamadın









Yıkıldı sabır dağlarım,





Dualarımla ağlarım





Yeşerir belki bağlarım





Umutla gün gün beklerim









Hasretle yanar yüreğim





Baharı görmez gözlerim





Açar mı tekrar güllerim





Pankartla gün gün beklerim









Kartal’dın sen uçamadın





Kanadını açamadın





Komutanım diyecektim





Kaderinden kaçamadın









Adalet dedi mahvetti





Darbeci dedi zulmetti





Genç yaşında hapsetti





Özlemle gün gün beklerim









Münafık kokan halleri





Şirke giriyor dilleri





Kirletirler gönülleri





Sabırla gün gün beklerim









Kartal’dın sen uçamadın





Kanadını açamadın





Komutanım diyecektim





Kaderinden kaçamadın



