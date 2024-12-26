Müebbet hapis cezası verilen kursiyer teğmenin annesi, engelli kızıyla birlikte adalet nöbetinde

F-16 pilotu olarak atanmasına sadece iki hafta kala 15 Temmuz’da yaşanan kaos ve kumpas gecesinin ardından oğlu Kursiyer Teğmen Murat Çakır’ın tutuklandığını ve sonrasında müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen anne Sevinç Çakır, ‘‘Henüz kursiyer teğmen olan oğlum, hiçbir sorumluluğu ve yetkisi suçu olmadığı halde “anayasayı ihlal” suçlamasıyla (TCK 309) yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkûm edildi. Bir çocuk birliğindeyken ve o gece suç teşkil eden bir şey yapmamışken, bir Kursiyer Teğmen’e nasıl müebbet verilir aklım almıyor. Bu çocuklar bir cana kıymamış, devlet malına zarar vermemiş, suçun şahsiliği var. O gece emir komuta altında bu çocuk, komutanının tehlike anında vur emrini yerine de getirseydi bile ben suçsuz derdim. Benim çocuğum o zaman 23 yaşındaydı. Sabah eve geldi, 10 gün evde bekledi. Birliğinden emir gelmesini ve göreve başlamayı beklerken 12. günde çocuklarımız gitti ve tutuklandı. Bu yaşanan büyük haksızlığın ve acının ardından, 1 Nisan 2024’ten itibaren Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutmaya başladım. Birçok anne gibi evladım için adalet arıyorum. ’’ diye konuştu.
TR724'te yer alan habere göre yaşadıkları ve yüreğinden geçen duygularını yazıya döktüğünü kaydeden anne Sevinç Çakır, ‘‘Bu türküyü oğlum ve tüm adalet bekleyenler için seslendirdim.’’ dedi.
Adalet Bakanlığı önünde engelli kızıyla birlikte evladı için adalet arayan anne Sevinç Çakır’ın kaleme adlığı şiir şöyle:
Evladım aldı zindanlar
Sesime sağır vicdanlar.
Dertlenir suskun duvarlar
Hasretle gün gün beklerim
Gönlümde Temmuz yarası
Bitmez mi? zulmün çabası
Adalet devre arası
Özlemle gün gün beklerim
Kartal’dın sen uçamadın
Kanadını açamadın
Komutanım diyecektim
Kaderinden kaçamadın
Yıkıldı sabır dağlarım,
Dualarımla ağlarım
Yeşerir belki bağlarım
Umutla gün gün beklerim
Hasretle yanar yüreğim
Baharı görmez gözlerim
Açar mı tekrar güllerim
Pankartla gün gün beklerim
Kartal’dın sen uçamadın
Kanadını açamadın
Komutanım diyecektim
Kaderinden kaçamadın
Adalet dedi mahvetti
Darbeci dedi zulmetti
Genç yaşında hapsetti
Özlemle gün gün beklerim
Münafık kokan halleri
Şirke giriyor dilleri
Kirletirler gönülleri
Sabırla gün gün beklerim
Kartal’dın sen uçamadın
Kanadını açamadın
Komutanım diyecektim
Kaderinden kaçamadın