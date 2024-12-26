Samanyolu Haber /Gündem / Müebbet hapis cezası verilen kursiyer teğmenin annesi, engelli kızıyla birlikte adalet nöbetinde /26 Aralık 2024 11:32

Müebbet hapis cezası verilen kursiyer teğmenin annesi, engelli kızıyla birlikte adalet nöbetinde

8 yıldır evlatları için adalet bekleyen askeri okul öğrencisi ve kursiyer teğmen annelerinden Sevinç Çakır, Adalet Bakanlığı önünde ‘adalet için nöbet’ tutmaya devam ederken müebbet hapis cezası verilen oğlu için yazdığı şiir dinleyenleri duygulandırdı.

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F-16 pilotu olarak atanmasına sadece iki hafta kala 15 Temmuz’da yaşanan kaos ve kumpas gecesinin ardından oğlu Kursiyer Teğmen Murat Çakır’ın tutuklandığını ve sonrasında müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen anne Sevinç Çakır, ‘‘Henüz kursiyer teğmen olan oğlum, hiçbir sorumluluğu ve yetkisi suçu olmadığı halde “anayasayı ihlal” suçlamasıyla (TCK 309) yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkûm edildi. Bir çocuk birliğindeyken ve o gece suç teşkil eden bir şey yapmamışken, bir Kursiyer Teğmen’e nasıl müebbet verilir aklım almıyor.  Bu çocuklar bir cana kıymamış, devlet malına zarar vermemiş, suçun şahsiliği var. O gece emir komuta altında bu çocuk, komutanının tehlike anında vur emrini yerine de getirseydi bile ben suçsuz derdim. Benim çocuğum o zaman 23 yaşındaydı. Sabah eve geldi, 10 gün evde bekledi. Birliğinden emir gelmesini ve göreve başlamayı beklerken 12. günde çocuklarımız gitti ve tutuklandı. Bu yaşanan büyük haksızlığın ve acının ardından, 1 Nisan 2024’ten itibaren Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutmaya başladım. Birçok anne gibi evladım için adalet arıyorum.  ’’ diye konuştu.

TR724'te yer alan habere göre yaşadıkları ve yüreğinden geçen duygularını yazıya döktüğünü kaydeden anne Sevinç Çakır, ‘‘Bu türküyü oğlum ve tüm adalet bekleyenler için seslendirdim.’’ dedi.

Adalet Bakanlığı önünde engelli kızıyla birlikte evladı için adalet arayan anne Sevinç Çakır’ın kaleme adlığı şiir şöyle:

Evladım aldı zindanlar

Sesime sağır vicdanlar.

Dertlenir suskun duvarlar

Hasretle gün gün beklerim

 

Gönlümde Temmuz yarası

 Bitmez mi? zulmün çabası

 Adalet devre arası

 Özlemle gün gün beklerim

 

Kartal’dın sen uçamadın

Kanadını açamadın

Komutanım diyecektim

Kaderinden kaçamadın

 

Yıkıldı sabır dağlarım,

Dualarımla ağlarım

Yeşerir belki bağlarım

Umutla gün gün beklerim

 

Hasretle yanar yüreğim

Baharı görmez gözlerim

Açar mı tekrar güllerim

Pankartla gün gün beklerim

 

Kartal’dın sen uçamadın

Kanadını açamadın

Komutanım diyecektim

Kaderinden kaçamadın

 

Adalet dedi mahvetti

Darbeci dedi zulmetti

Genç yaşında hapsetti

Özlemle gün gün beklerim

 

Münafık kokan halleri

Şirke giriyor dilleri

Kirletirler gönülleri

Sabırla gün gün beklerim

 

Kartal’dın sen uçamadın

Kanadını açamadın

Komutanım diyecektim

Kaderinden kaçamadın

 
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