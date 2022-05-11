Samanyolu Haber /Gündem / Müebbetle yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi /11 Mayıs 2022 16:26

Müebbetle yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi

Casusluk suçlamlası ile tutuklu olarak yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan, bugünkü duruşmada tahliye edildi.

SHABER3.COM

“Askeri ve siyasi casusluk’ ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlamaları ile 29 Kasım 2021 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, bugün yapılan duruşmada tahliye edildi.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nisan 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında; “askeri ve siyasi casusluk” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlamaları ile 29 Kasım 2021’de tutuklanmıştı.

Gürcan hakkındaki yargılamanın, ilk duruşma kapalı olarak sürdürülmesine karar vermişti. Yargılama, bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

Gürcan hakkında müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. .
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Müebbetle yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi Sonraki Haber >>

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:17