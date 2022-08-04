Müebbetlik Harbiyelilerden kamuoyuna açık mektup: Özgürlüğümüzü istiyoruz

Yargıtay’ın Orhanlı Gişeleri davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği Harbiyeliler adına açıklama yapan Askeri Öğrenci Komitesi, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.







Kamuoyuna Açık Mektup başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:





“Ordunun en altındaki insanların, Erler ve Harbiyelilerin türlü yalanlarla karıştırıldığı darbe girişimi sebebiyle yargılanması ve ömür boyu hapse mahkum edilmesi hiçbir hukuk düzeninde hiçbir pozitif öğretide ve hiçbir değerler bütününde kabul edilemez.





Çok az insanın duyduğu ve duymak istediği haklı çığlığımızın tüm kamuoyu tarafından duyulmasını ve Yargıtay’ın hayatımız üzerine verdiği bu tarihi, haksız, feci ve adaletsiz karardan dönmesini istiyoruz.





Toplum vicdanına, entelektüel ahlaka, medya ve siyaset etiğine, adaletin erkine ve erkin adaletine sesleniyoruz! İdamımız onandı! Yalnızca hakkımız olan ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ istiyoruz.”





Mektubun tam metni ise şu şekilde:













15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencileri Nagihan Yavuz, Nimet Ecem Gönüllü ve Şüheda Sena Öğütalan’ın da aralarında olduğu 60 Harbiyeli öğrencinin cezalarını Yargıtay Temmuz ayında onadı.















