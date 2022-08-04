Samanyolu Haber /Gündem / Müebbetlik Harbiyelilerden kamuoyuna açık mektup: Özgürlüğümüzü istiyoruz /04 Ağustos 2022 10:16

Müebbetlik Harbiyelilerden kamuoyuna açık mektup: Özgürlüğümüzü istiyoruz

Orhanlı Gişeleri davasında aldıkları müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan Harbiyeliler kamuoyuna açık mektuplarıyla karara isyan etti. 'Boğuluyoruz' sözleriyle başlayan mektupta "Merhamet istemiyoruz çünkü affedilecek bir şey yapmadık. Adil olunmasını da istemiyoruz bu saatten sonra, çünkü adalet yitirdiklerimizi geri veremez. Yalnızca hakkımız olan ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ istiyoruz" denildi.

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Yargıtay’ın Orhanlı Gişeleri davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği Harbiyeliler adına açıklama yapan Askeri Öğrenci Komitesi, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Kamuoyuna Açık Mektup başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ordunun en altındaki insanların, Erler ve Harbiyelilerin türlü yalanlarla karıştırıldığı darbe girişimi sebebiyle yargılanması ve ömür boyu hapse mahkum edilmesi hiçbir hukuk düzeninde hiçbir pozitif öğretide ve hiçbir değerler bütününde kabul edilemez.

Çok az insanın duyduğu ve duymak istediği haklı çığlığımızın tüm kamuoyu tarafından duyulmasını ve Yargıtay’ın hayatımız üzerine verdiği bu tarihi, haksız, feci ve adaletsiz karardan dönmesini istiyoruz.

Toplum vicdanına, entelektüel ahlaka, medya ve siyaset etiğine, adaletin erkine ve erkin adaletine sesleniyoruz! İdamımız onandı! Yalnızca hakkımız olan ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ istiyoruz.”

Mektubun tam metni ise şu şekilde: 



15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencileri Nagihan Yavuz, Nimet Ecem Gönüllü ve Şüheda Sena Öğütalan’ın da aralarında olduğu 60 Harbiyeli öğrencinin cezalarını Yargıtay Temmuz ayında onadı.




 
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