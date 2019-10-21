Samanyolu Haber /Gündem / Müezzin camide intihar etti! /21 Ekim 2019 00:21

Müezzin camide intihar etti!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde müezzin Ercan Ç. (35) görev yaptığı camide kendini iple asarak intihar etti.

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Kocaeli'nin Derince ilçesi İbni Sina Mahalesi’nde Murat Evler Camii’nde müezzin olarak görev yapan bir çocuk babası Ercan Ç. dün öğle namazını kıldırdıktan sonra bahçede cemaatle çay içip, sohbet etti. 

Cemaat ikindi namazını kılmaya geldiğinde müezzini bulamadı. Ercan Ç.'nin evde de bulunmadığını öğrenen arkadaşları, merak edip camiye geldi. 

Ercan Ç.'nin caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini iple astığı görüldü.

Yapılan incelemenin ardından Ercan Ç.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ercan Ç.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere doğum yeri olan İzmir’e götürülecek. 
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