Samanyolu Haber /Gündem / Müfettişler İBB'de mesaiye başladı /31 Aralık 2021 22:53

Müfettişler İBB'de mesaiye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyede terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin çalıştırılması nedeniyle atadığı müfettişlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki mesailerine başladığını açıkladı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığının "terör teftişi" için görevlendirdiği müfettişlerin İBB'de mesaiye başladığını duyurdu.

KRT TV yayınına telefonla katılan Murat Ongun, İBB personellerinin "terör örgütlerine üye olduğu" iddiasına dair, "Biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor. Bu arkadaşlarımızın 20 tanesi kendi rızasıyla gidip hem suç duyurusunda bulundular hem de kendileri ile ilgili yayın yapan Sabah Gazetesine tazminat davası açtılar. Biz bu 557 kişi kimdir onu bilmiyoruz. Bize bu verilmedi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık müfettişlerinin İBB'de mesailerine başladığını belirten Ongun, "Bu bir güvenlik meselesidir, o yüzden İBB de her alanda müfettişlerimize yardımcı olmak ve tüm evrakları temin etmek zorundadır" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Müfettişler İBB'de mesaiye başladı Sonraki Haber >>

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:12:18