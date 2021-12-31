Müfettişler İBB'de mesaiye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığının "terör teftişi" için görevlendirdiği müfettişlerin İBB'de mesaiye başladığını duyurdu.KRT TV yayınına telefonla katılan Murat Ongun, İBB personellerinin "terör örgütlerine üye olduğu" iddiasına dair, "Biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor. Bu arkadaşlarımızın 20 tanesi kendi rızasıyla gidip hem suç duyurusunda bulundular hem de kendileri ile ilgili yayın yapan Sabah Gazetesine tazminat davası açtılar. Biz bu 557 kişi kimdir onu bilmiyoruz. Bize bu verilmedi" ifadelerini kullandı.Bakanlık müfettişlerinin İBB'de mesailerine başladığını belirten Ongun, "Bu bir güvenlik meselesidir, o yüzden İBB de her alanda müfettişlerimize yardımcı olmak ve tüm evrakları temin etmek zorundadır" dedi.