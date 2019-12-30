Samanyolu Haber /Ekonomi / Müflis Okan Kurt, Erdoğan ile yan yana /30 Aralık 2019 13:51

Müflis Okan Kurt, Erdoğan ile yan yana

Şarkıcı Demet Akalın'ın resmi olarak boşandığı Okan Kurt ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan ve şirketleriin iflası için mahkemelik olan işadamı Okan Kurt ile görüşmesinin yankıları sürüyor. 

Görüşmeye Habertürk yazarı Sevilay Yılman da tepki gösterdi.

SEVİLAY YILMAN: EŞİ DEMET AKALIN BİLE RESMİ OLARAK BAŞINDAN ATTI!

Yılman şahsi Twitter hesabında, “Biri bana; vergi / SGK  borçları bir yana. Piyasaya borçları sebebiyle eşi Demet Akalın’ın bile resmi olarak başından attığı Okan Kurt’un hangi sıfat ve gerekçe ile devletin en tepe makamını işgal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile niçin görüştürüldüğünün izahatını yapabilir mi?” sorusunu yöneltti. 

Yılman Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u etiketleyerek açıklama istedi.

HANDE YENER VE DEMET AKALIN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

AKP lideri Erdoğan, 28 Aralık Cumurtasi akşamı İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şarkıcı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Görüşmeye milyonlarca liralık borcu olan ve icra davaları ile karşı karşıya kalan Okan Kurt (sağdan 1'inci) da katıldı.

Altun'un da hazır bulunduğu kabulde şarkıcılar çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Erdoğan'dan destek istedi. 

Görüşmede Akalın’ın eski eşi Okan Kurt'un da hazır bulunması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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