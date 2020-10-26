Müfteri ve şantajcı Tamer Barış Terkeşli'ye 25 yıl hapis!

SAMANYOUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 6 yıldır Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avı aynı zamanda birileri için geçim kaynağına dönüştü.





"Gizli tanık" ismi altında ortaya çıkan bazı kişiler AKP'nin yönlendirmesi ile Hizmet Hareketi mensuplarından şantajlar rüşvet istiyor. Yandaş medyanın "borsa" diye nitelediği kirli tezgâhın diğer tarafında ise Emniyet müdürlerinden valilere, AKP'li milletvekillerinden bakanlara, avukatlardan hâkim-savcılara kadar binlerce kamu görevlisi yer alıyor.





Cadı avını ranta çevirenlerden biri de 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının hemen akabinde AKP'nin medya havuzunda boy gösteren Tamer Barış Terkeşli.





Akit TV'den AHaber'e, Yeni Şafak'tan Sabah gazetesine kadar hemen her gün ekranlarda ve manşetlerde masum insanlara iftiralar atan Terkeşli dönemin Adana Valisi Avni Coş’un himayesinde Adana’da rüşvet şebekesi kurmuştu.







"GİZLİ TANIK" İSMİ ALTINDA ŞANTAJ YAPIYORDU





Adana’da siyaset ve iş kulislerinde Terkeşli’nin mevcut konumunu kullanarak para topladığını adli mercilere ilk defa 17 Haziran 2016'da Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak Taner Talaş anlatmıştı.





Terkeşli’nin değişik isimlerle alanını genişletmek ve gözüne kestirdiği Hizmet gönüllülerini köşeye sıkıştırmak maksadıyla "gizli tanık" müessesini kullanıyordu.





Değişik mahkemelerde "Güneş" ismini kullandığı iddia edilirken, Adana’da gözüne kestirdiği insanları zanlı durumuna düşürmek için “Bulut” gizli tanık ismiyle ifadeler verdiği belgelerle ortaya çıktı.





Adana’da kendisi hakkında haber yapan gazetecilere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu 2014/50403 soruşturma numarası ile 05.02.2015 tarihinde “Paralel yapının içerisinde yer alan medya mensupları” ismi altında birçok gazeteciye iftira atarak hapse girmelerine ön ayak olmuştu.





RÜŞVET VERMEYENLERİ EMNİYET'İN İSMİNİ KULLANARAK TEHDİT ETTİ





İftiralarda bulunan, bazı idari görevlilerden destek bularak kurduğu rüşvek çarkında işadamlarını tehdit eden Terkeşli, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi ile karşılaştı.





İddianamede, yargılanması devam eden ve hiç yargılanmayan bazı iş insanlarına Emniyet Müdürlüğü'nün de ismini kullanarak tehditler savuran Terkeşli ile alakalı tüm deliller iddianamede yer aldı.





Tamer Barış Terkeşli iftiralarla çıktığı yolda suç örgütü yöneticiliğinden hapse mahkûm oldu.





İFTİRA VE ŞANTAJLA PARA TOPLUYORDU, 25 YIL HAPİS CEZASI ALDI





Terkeşli ve arkadaşları mahkeme heyetinin oy birliği ile cezaya çarptırıldı. Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 celsenin sonunda heyet kararını açıkladı.





Hakkında defalarca değişik mahkemelerde yakalama kararı olmasına karşın, bir türlü yakalanmayan Terkeşli’yi 14'üncü Ağır ceza mahkemesi Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Hatay’dan ancak dinleyebildi.





Delillerin toplanması sonucunda Tamer Barış Terkeşli hakkında;





Müşteki Metin Ünal’a yönelik dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis 40 bin TL para cezası,





Müşteki Bülent Doğan’a yönelik kamu görevlilieri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadi ile dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis ve 180 bin TL para cezası,





Müşteki Ali Kazım Başaran’a yönelik dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis 53 bin 320 TL para cezası,





Müşteki Cüneyt Semirli’ye yönelik şantaj suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 25 yıl hapis cezası verildi.





TAMER BARIŞ TERKEKŞLİ'NİN EŞİ BERAAT ETTİ





Aynı mahkemede yargılanan eşi Demet Terkeşli beraat ederken, Tamer Barış Terkeşli ile topladığı paraların aklanması için iş birliği yaptığı iddia edilen Adana’nın ünlü inşaat firması Arma İnşaat’ın sahibi Ahmet Duran Yaman ise beraat etti.





Duruşma savcısı Şükrü Uçkan'ın Yaman'ın beraatine itiraz edeceği belirtildi.





Mahkeme heyeti oy birliği ile aldığı kararda tutuklama kararı vermemesi dikkati çekti.





İZMİR'DE AKP İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ





Benzer bir cadı avı borsası İzmir’de de kurulmuştu. Bu konuda açılan davanın 69 sanığı arasında bulunan AKP'nin eski İzmir il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş (41), elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesinde öldürülmüştü.





Polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla vurularak öldürülen Kurtuluş'un, AKP'nin eski genel başkanı yardımcısı Nükhet Hodar (9 Eylül Üniversitesi Rektörü) tarafından Amerikan vatandaşı pastör Andrew Brunson'a suikast düzenlemesi için görevlendirildiği ortaya çıkmıştı.





Kurtuluş'un Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) çalıştığı belirtilen Serkan Kurtuluş ile temasa geçtiği belirtilmişti.



