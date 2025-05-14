Samanyolu Haber /Gündem / Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi /14 Mayıs 2025 08:28

Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye’den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Deprem çok sayıda ilde de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01.51'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye’den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 Deprem; Antalya, Aydın, İzmir ve Denizli'nin de aralarında olduğu birçok ilde hissedildi.

VALİ AKBIYIK: "OLUMSUZ BİR DURUM İNTİKAL ETMEMİŞTİR"
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, “Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir” ifadelerini kullandı.
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