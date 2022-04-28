Samanyolu Haber /Gündem / Muğla’da metan gazı zehirlenmesi: 4 ölü /28 Nisan 2022 14:30

Muğla’da metan gazı zehirlenmesi: 4 ölü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir hayvan çiftliğinde tahtaları sökmek için fosseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi.

Çiftlikteki 4 kişi hayvan fosseptiği çukurundaki çürüyen tahtaları sökmek istedi. Çukura giren İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin ve Tuncay Altındal bir süre sonra rahatsızlandı. İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı. Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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