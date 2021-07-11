Samanyolu Haber /Gündem / Muğla girişinde yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu /11 Temmuz 2021 23:02

Muğla girişinde yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşların Muğla'ya yaptıkları yolculuklar sonrasın il girişinde yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu belirtildi.

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Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 

Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü.

Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.
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