Samanyolu Haber /Gündem / Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı /08 Şubat 2023 01:06

Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı

Bodrum Belediyesi de hazırladığı ayni yardımı göndereceği TIR'ı yola çıkardı. Ancak Muğla Valiliği'nin TIR'ın üzerindeki Bodrum Belediyesi'ne ait brandayı kapatarak, valiliğin brandasını astı.

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Türkiye'de 10 ili sarsan deprem sonrası ülkenin dört bir yanından yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Birçok belediye yerel kurtarma ekiplerini göndermenin yanı sıra ayni yardımda da bulunuyor. Bodrum Belediyesi de hazırladığı ayni yardımı göndereceği TIR'ı yola çıkardı. Ancak Muğla Valiliği'nin TIR'ın üzerindeki Bodrum Belediyesi'ne ait brandayı kapatarak, valiliğin brandasını astı.

CHP'li Aylin Nazlıaka "Biz vatandaşın derdini dert edinirken birilerinin derdine bakın Bodrum Belediyemizin deprem bölgesine gönderdiği yardım tırına Muğla Valiliği kendi ismini yazdırmış. Pes!" diye tepki gösterdi.
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