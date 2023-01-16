Muğla Valiliği'nin 'yandaşlık' ısrarı

Valilik videoyu, “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” ifadesiyle paylaştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da katıldığı etkinlikte AKP için seçim propagandası yapılmış ve AKP bayrakları yer almıştı.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN SİYASİ PROPAGANDA ISRARI





















Toplumun her kesimine eşit yaklaşması gereken bir görevde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da siyasi propaganda yapmayı sürdürüyor.

Topluma partiler üstü ve eşit olarak yaklaşması gereken kamu kurumu olan Muğla Valiliği, AKP videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tepkilere neden olmuştu.Resmî kurumun Twitter hesabından siyasi parti videosunun paylaşılması sosyal medyada tepki çekti. Devlet kurumlarının siyasi propaganda yapması "parti-devlet sistemi" eleştirilerine neden olurken Muğla Valiliği tweeti sabitleyerek siyasi propaganda ısrarını sürdürdü.Öte yandan valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma yapılacak yorumların "tweette bahsedilenler ve takip edilenler" olarak sınırlandırıldığı görüldü. Valilik hesabından ise ağırlıklı olarak bakan ve yardımcısı olan bürokratların, kamu kurumlarının ve bazı basın-yayın organlarının takip edildiği görülüyor. Valiliğin yaptığı paylaşımın altına çok sayıda yanıt verilmiş ve eylemin suç olduğu yorumları yapılmıştı.Süleyman Soylu Muğla'da yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı için oy istemiş ve muhalefeti hedef göstermişti. Süleyman Soylu, AKP ve Erdoğan için yaptığı propaganda konuşmasına ait görüntüleri AKP'nin Youtube hesabında yayınlanan videoyu kullanarak sosyal medyada paylaşmıştı.