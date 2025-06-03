Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var! /03 Haziran 2025 07:52

Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var!

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 14 yaşındaki bir kız çocuğu panik atak geçirerek hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle 69 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Korkutan deprem Antalya, Aydın, Manisa, İzmir ve Denizli'de de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 02.17 sıralarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz açıklarında yaşanan depremin derinliği ise 67.91 kilometre olarak açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Manisa, Kütahya ve Denizli'den de hissedilen deprem, bazı evlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında bir kedinin zıpladığı avizenin sallandığı yer alırken, ayrıca deprem sırasında güvenlik kamerasındaki ses de dikkat çekti. Ayrıca, Marmaris’teki bir restoranın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, deprem anında vatandaşların kaçtığı anlar yer aldı.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU PANİK ATAKTAN VEFAT ETTİ
Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, toplam 69 kişinin bu durumdan etkilendiğini, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ise panik ataktan vefat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Marmaris açıklarında saat 02:17'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir. Enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde panik atak nedeniyle 14 yaşında bir evladımız hayatını kaybetmiştir. Panik ve yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden evladımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
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