Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'da feci kaza: Helikopter hastaneye çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti /22 Aralık 2024 10:44

Muğla'da feci kaza: Helikopter hastaneye çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, hastanenin yakınındaki boş alana düştü. Hastaneye çarpan helikopterdeki 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

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Olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 4. katına çarparak hastanenin yakınındaki boş alana düştü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 
Halktv'de yer alan habere göre ambulans helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiğini belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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