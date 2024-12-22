Muğla'da feci kaza: Helikopter hastaneye çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 4. katına çarparak hastanenin yakınındaki boş alana düştü.





4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Halktv'de yer alan habere göre ambulans helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiğini belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi.





Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.