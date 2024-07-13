Muğla'da freni patlayan tur otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 4'ü ağır 32 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde tur otobüsünün araçlara ve bir eve çaraparak durabildiği kazada 2 kişi öldü, 4'ü ağır 32 kişi yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı Akyaka mahallesinin girişinde meydana gelmedi. Edinilen bilgiye göre, günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan tur otobüsü, freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca ve ardından bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 32 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Bu arada, kaza sonrası sıkışan 4 kişi, bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Ekiplerin çalışması devam ederken, kaza nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de ek tedbirler alındı.