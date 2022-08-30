Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışına kaçarken Muğla'da yakalanan Ünsal Ban Ankara'ya getirildi /30 Ağustos 2022 09:31

Yurtdışına kaçarken Muğla'da yakalanan Ünsal Ban Ankara'ya getirildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi. Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Hakkında organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, "Deli Çavuş” isimli Twitter hesabından eşi eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, onun boşanma aşamasındaki eşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Ta?kesenlioğlu hakkında bir dizi iddia ortaya atmıştı. Peker ayrıca Ta?kesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın kendisine gönderdiği bir videoyu paylaşmıştı. Ban tarafından kayda alınan videoda Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçak olduğu görülmüştü.

Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

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