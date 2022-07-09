Muğla'da ulaşıma 4 ay içinde ikinci defa zam yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 ayda içinde ulaşıma ikinci defa zam yaptı. Ulaşım zammına tepki gösteren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri “Zamlar geri alınsın” çağrısında bulundu.Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yaptığı ikinci zamma gerekçe olarak, akaryakıt, yedek parça, bakım onarım gibi giderlerin artması nedeniyle şoförlerin talebi doğrultusunda olduğunu gösterdi.Muğla Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yeni zamla birlikte öğrenci 4.15 TL’den 5.40 TL’ye, sivil ücretler ise 6.65 TL’den 8.65 TL’ ye çıktı.