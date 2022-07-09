Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'da ulaşıma 4 ay içinde ikinci defa zam yapıldı /09 Temmuz 2022 00:16

Muğla'da ulaşıma 4 ay içinde ikinci defa zam yapıldı

Artan maliyetler sonrasında Muğla'da toplu taşımanın 4 ay içinde ikinci kez zamlandığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 ayda içinde ulaşıma ikinci defa zam yaptı. Ulaşım zammına tepki gösteren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri “Zamlar geri alınsın” çağrısında bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yaptığı ikinci zamma gerekçe olarak, akaryakıt, yedek parça, bakım onarım gibi giderlerin artması nedeniyle şoförlerin talebi doğrultusunda olduğunu gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yeni zamla birlikte öğrenci 4.15 TL’den 5.40 TL’ye, sivil ücretler ise 6.65 TL’den 8.65 TL’ ye çıktı.
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