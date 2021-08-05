Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'nın 7 ilçesinde 35 binden fazla kişi tahliye edildi /05 Ağustos 2021 17:39

Muğla'nın 7 ilçesinde 35 binden fazla kişi tahliye edildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yangınlar sebebiyle 7 ilçede 35 binden fazla kişi tahliye edildiğini açıkladı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın 7 ilçesinde devam eden orman yangınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Başkan Gürün 7 ilçede 54 mahallede 11 bin 844 haneden 35 bin 365 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yangınların devam ettiği 7 ilçede alevlerden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gürün, “İlçelerimizde yangınlar devam ediyor. Kavaklıdere ilçemizde devam eden yangın Menteşe İlçemizin Kozağaç mahallesine kadar geldi. Bu bölgede tahliye kararı alındı. Tüm ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yangının söndürülmesi için mücadele ediyoruz. Alevlerin daha fazla ilerlememesi için hava desteğinin arttırılması gerekiyor. Sadece Menteşe’de değil Bodrum, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerimizdeki yangınlarla ilgili de üzerimize düşen ne varsa fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Son olarak Milas İlçemizde bulunan Kemerköy Termik santraline yangınların sıçraması ihtimali hepimizde endişeye sebep oldu. Nitekim yangınlar bu noktaya geldi ancak burada aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir yangın meydana gelmedi” dedi.

Gürün şu ifadeleri kullandı: 

“Kimse paniğe kapılmasın, yangın felaketinin yaralarını hep birlikte saracağız. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekip ve imkânlarıyla sizlerin yanında. Bu felaketin sonuçlarını hafifletebilmek için, zararı azaltmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Muğla’nın ilçelerinde 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarında bu güne kadar 7 ilçede 54 mahallede 11 bin 844 haneden 35 bin 365 vatandaş tahliye edildi. Muğla’nın Milas ilçesinde ise 17 mahallede (Alatepe, Çakıralan, Dere, Hüsamlar, Kalem, Kultak, Ören, Pınar, Sek, Türkevleri, Yoğunoluk, Çamlıca, Bağdamlar, Bayır, Gürceğiz, Akçayaka ve Karacaağaç) tahliye işlemleri başlatılmış vatandaşların tahliyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları ve deniz yolu ulaşımları ile gerçekleştirildi. Bölge bulunan 4 bin 994 hane boşaltılırken 8 bin 743 yurttaş güvenli alanlara taşındı."
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