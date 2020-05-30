Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem...

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 21.22'de 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında "Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.





AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 25,21 kilometre olduğunu duyurdu.





Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Akdeniz'de saat 21.21'de yerin 12,8 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





AFAD'dan depreme dair yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.





Datça açıklarında saat 10.22'de ve 18.58'de 4,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.