Samanyolu Haber /Gündem / Muhabir, canlı yayında, “Burası en tehlikeli kavşak..” der demez 3 araç birbirine girdi! /19 Ağustos 2022 12:42

Muhabir, canlı yayında, “Burası en tehlikeli kavşak..” der demez 3 araç birbirine girdi!

Romanya'nın Neam? şehrinde ilginç bir kaza meydana geldi. Bir televizyon muhabiri tehlikeli kavşağa dikkat çeken haber yaparken canlı bir kaza çekti

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Romanya Haber
Romanya'nın Neam? şehrinde Lu?ca köprüsünün bir ay önce çökmesinden sonra ilçe merkezine yönlendirilen trafik yoğunluğu üç katına çıktı. 

Bu nedenle Gâdinti semti sakinleri  yoğun şikayetlerine neden olan ve “Kavşak küçük ama kaza tehlikesi büyük” denilen kavşağa giden TVR muhabiri Cazacu ve ekibi canlı yayın yaparken inanılmaz olaya şahit oldu. Muhabirin, “Burası, en tehlikeli kavşak…” der demez 3 araç  canlı yayında birbirine girdi. Kaza anında muhabir de şok olurken, kazazedelere ilk müdahaleyi televizyon ekibi yaparken, kazada araç hasarları dışında her hangi bir yaralanma olmadı.

KÖPRÜ YIKILINCA TRAFİK MERKEZE YÖNLENDİRİLİYOR
Gâdinti kavşağından geçen trafik, Român belediyesi ile yakındaki komünlerle Vaslui ilini birbirine bağlıyor. Bu nedenle ana yol durumunda olduğu için ilçe merkezinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. TVR ekibinin şahit olduğu kazanın ardından DN 15D yolu yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapandıktan sonra yeniden açıldı.
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Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

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