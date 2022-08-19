Muhabir, canlı yayında, “Burası en tehlikeli kavşak..” der demez 3 araç birbirine girdi!

Romanya Haber

Romanya'nın Neam? şehrinde Lu?ca köprüsünün bir ay önce çökmesinden sonra ilçe merkezine yönlendirilen trafik yoğunluğu üç katına çıktı.





Bu nedenle Gâdinti semti sakinleri yoğun şikayetlerine neden olan ve “Kavşak küçük ama kaza tehlikesi büyük” denilen kavşağa giden TVR muhabiri Cazacu ve ekibi canlı yayın yaparken inanılmaz olaya şahit oldu. Muhabirin, “Burası, en tehlikeli kavşak…” der demez 3 araç canlı yayında birbirine girdi. Kaza anında muhabir de şok olurken, kazazedelere ilk müdahaleyi televizyon ekibi yaparken, kazada araç hasarları dışında her hangi bir yaralanma olmadı.





KÖPRÜ YIKILINCA TRAFİK MERKEZE YÖNLENDİRİLİYOR

Gâdinti kavşağından geçen trafik, Român belediyesi ile yakındaki komünlerle Vaslui ilini birbirine bağlıyor. Bu nedenle ana yol durumunda olduğu için ilçe merkezinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. TVR ekibinin şahit olduğu kazanın ardından DN 15D yolu yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapandıktan sonra yeniden açıldı.