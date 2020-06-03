Samanyolu Haber /Gündem / Muhabir ekonomiyi sordu... Vatandaş, Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı ! /03 Haziran 2020 09:41

Muhabir ekonomiyi sordu... Vatandaş, Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı !

Muhabirin ekonomideki gidişata ilişkin sorusuna yurttaşın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı taklit ederek verdiği yanıt sosyal medyada yankı uyandırdı.

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

Yol Tv, Ankara'daki yurttaşlara ekonomideki gidişatı sordu. İki çocuğunun işsiz olduğunu belirten yurttaş'ın, Bakan Albayrak'ın "Burası çok önemli!" sözleriyle yanıt vermesi sosyal medyada ilgi gördü.

Muhabirin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, salgının ekonomik etkileri üzerine yaptığı konuşmada, 'Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %4.5 büyüyerek diğer ülkelerden ayrıştı' sözlerini hatırlatması üzerine ise yurttaş, "Bizi yönetinlerin ekonomisi büyüdü, normal vatandaşın ekonomisi büyümedi" diye cevap verdi.
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Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

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