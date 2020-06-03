Muhabir ekonomiyi sordu... Vatandaş, Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı !

Yol Tv, Ankara'daki yurttaşlara ekonomideki gidişatı sordu. İki çocuğunun işsiz olduğunu belirten yurttaş'ın, Bakan Albayrak'ın "Burası çok önemli!" sözleriyle yanıt vermesi sosyal medyada ilgi gördü.





Muhabirin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, salgının ekonomik etkileri üzerine yaptığı konuşmada, 'Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %4.5 büyüyerek diğer ülkelerden ayrıştı' sözlerini hatırlatması üzerine ise yurttaş, "Bizi yönetinlerin ekonomisi büyüdü, normal vatandaşın ekonomisi büyümedi" diye cevap verdi.