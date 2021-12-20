Samanyolu Haber /Gündem / Muhabir tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten istifa etti /20 Aralık 2021 13:54

Muhabir tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten istifa etti

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Bir yayın sırasında İHA teknikeri Ahmet Demir'i tokatlayan Muharrem Sarıkaya, Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etti.

Habertürk'ten yapılan açıklamada, "Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

Sarıkaya'nın geçmişte de kimi gazetecilere şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Sarıkaya, Demir'e tokatla ilgili özür dilemişti ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum."
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