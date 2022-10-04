Muhalefette 'Alo 6'lı Masa' çözümü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti (DP) liderlerinin oluşturduğu 6'lı Masa'da olası anlaşmazlıkları birinci elden çözmek adına 'telefon' sisteminin devreye sokulacağının açıklandığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan ve Birkan Bulut imzası taşıyan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tartışmaların ardından yapılan son 6'lı masa toplantısını değerlendirdi. Masada hiçbir partinin tek başına seçim kazanma iddiasında olmadığını belirten Babacan, seçimlerden sonra yapılacaklar konusunda bir çalışmanın başladığını söyledi. Babacan tartışma ve yanlış anlamalar konusunda ise "Bir sıkıntı olduğu zaman birbirimizi telefonla arayalım, yanlış anlamaya yol açıcı gelişmeler olduğunda hemen iletişime geçelim anlayışı oldu" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tartışmaların ardından yapılan son 6'lı masa toplantısını değerlendirdi. Masada hiçbir partinin tek başına seçim kazanma iddiasında olmadığını belirten Babacan, seçimlerden sonra yapılacaklar konusunda bir çalışmanın başladığını söyledi. Babacan tartışma ve yanlış anlamalar konusunda ise "Bir sıkıntı olduğu zaman birbirimizi telefonla arayalım, yanlış anlamaya yol açıcı gelişmeler olduğunda hemen iletişime geçelim anlayışı oldu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Buluşmanın en önemli gündemi bir gün önceki 6'lı masa toplantısıydı. Son toplantıda yeni bir çalışma grubu oluşturduklarını belirten Babacan, "İki önemli kararı almış olduk. Bunlar da geçiş sürecinin yol haritasının hazırlanması ve temel politika alanlarında ortak bir çalışma ve ortak bir politika dokümanı oluşturmak. Bu bir bakıma seçime giderken ortak taahhüt ve aynı zamanda da seçimlerden sonra ortak uygulanacak program anlamına da geliyor. Bunun kararını almış olmanız önemli bir aşamaydı" dedi.6'lı masanın uzlaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem yürürlüğe girene kadar ülkenin nasıl yönetileceği sorusunun gündemde olduğunu ifade eden Babacan, "O süreçte ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sistem ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesi gerektiğini başından beri söylüyorum. Dünkü toplantıyla beraber partiler bu konudaki görüşleri hazırlıyorlar" dedi. Babacan, böylece cumhurbaşkanı adayı ve partilerin ortak dili oluşturacak iradeyi ortaya koymuş olacaklarını söyledi.