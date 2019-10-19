Muhalefet alternatif bir yargı paketi hazırladı

CHP, HDP, SP, DP ve TİP, iktidarın yargı paketine alternatif olarak ortak bir kanun ve anayasa değişikliği teklifi hazırladı. Teklife göre gözaltı ve tutukluluk süreleri kısaltılacak, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu kaldırılacak.





CHP, HDP, SP, DP ve TİP, iktidarın yargı paketine alternatif olarak ortak bir kanun ve anayasa değişikliği teklifi hazırladı. Teklifin Meclis’e sunulması için İyi Parti’nin tutumu beklenecek.





5 SİYASİ PARTİ HAZIRLADI





CHP’nin başlattığı “Adil Yargılanma Hakkı Yasa Önerisi” başlıklı toplantılara HDP, SP, DP ve TİP iştirak ederek 8 toplantı düzenlendi. 20 kurum ve kuruluştan temsilcilerin de katıldığı toplantılar sonrasında ortaya çıkan teklifle ilgili kararını İYİ Parti önümüzdeki günlerde iletecek. İYİ Parti’nin kararı sonrası teklif Meclis Başkanlığı’na sunulacak.





OHAL SÜRESİ 1 AYA İNDİRİLECEK





5 parti ile 20 kurum ve kuruluşun hazırladığı kanun ve anayasa teklifleri şu düzenlemeleri içeriyor:





* Hakim ve Savcılar Kurulu yerine Adalet Yüksek Kurulu’nun kurulacak, üye sayısı 19 olacak, Adalet Bakanı’nın oy hakkı bulunmayacak. Kurul üyelerinin seçimini Yargıtay, Danıştay ve TBMM yapacak.

* OHAL süresi bir aya düşürülecek. OHAL döneminde anayasa değişikliği yapılamayacak.





* Belediye başkanlıklarına kayyum atanması uygulaması kaldırılacak.





KHK’LILAR GÖREVLERİNE İADE EDİLECEK





* Kamudan ihraç edilen ancak hakkında soruşturma veya kovuşturma açılmamış olanlar ile beraat kararı verilenler göreve iade edilecek, pasaportları verilecek.





* Gözaltı ve tutukluluk süreleri kısaltılacak. Ters kelepçe uygulaması yasaklanacak.





* Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları, çocuk kapalı ceza infaz kurumları kaldırılacak. Tek tip kıyafet düzenlemesinden vazgeçilecek.





* “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu kaldırılacak.