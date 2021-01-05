Muhalefet bunu yaparsa Erdoğan kaybeder

Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Özer Prof. Sencar, “Şu an bir seçim olsa ve muhalefet tüm cephesiyle bir araya gelse Cumhur İttifakı çoğunluğu da sağlayamaz, Recep Tayyip Erdoğan da seçilemez. Ancak bunun bir şartı var, muhalefet seçmenlerinin çoğunluğunun onaylayacağı bir adayı olduğu takdirde...” dedi.







RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında "Türkiye’nin Nabzı" isimli anketin 2020 yılı aralık ayı sonuçlarını değerlendiren Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Özer Sencar, halihazırda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) diye bir partinin kalmadığını söyledi.

"MANSUR YAVAŞ, ERDOĞAN'DAN DAHA MEŞHUR"



"Tayyip Erdoğan’ın kendisi var." diyen Sencar, "(Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Mansur Yavaş’ın popülaritesi Erdoğan’ı aştı. Ekrem İmamoğlu’nun (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) popülaritesi de Erdoğan ile başa baş gidiyor. Bu iki ismin yeni bir lider potansiyeli kamuoyunda desteğini görüyorum." tespitinde bulundu.





Prof. Dr. Özer Sencar'a göre diğer partilerin varlıklarını yüzde 10 barajının üstüne taşıyamamalarının en önemli sebebi liderlerin AKP lideri Erdoğan karşısında rekabet edebilir, ona meydan okuyabilir seviyede olmaması.







"İKİ İSMİN LİDER POTANSİYELİ YÜKSEK"





Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için, "Bu iki ismin yeni bir lider potansiyeli kamuoyunda desteğini görüyorum." diyen Sencar, "Bu iki lider mevcut ülkeyi ne derece yönetebilir konusunda fikir belirtebilmemiz için Büyükşehirdeki başarılarını görmemiz lazım. Bu iki isim sahneye yeni çıkan bir aktör gibi görülebilir, ancak lider olarak sahneye çıkacaklar mı bilmiyoruz." dedi.





"EKONOMİDE MUHALEFETE GÜVEN YOK"





Sencar, halkta "şu parti iktidara gelirse ekonomiyi bugünkü durumunda daha ileri bir seviyeye taşır" algısı olmadığının altını çizdi.





Sencar, "Yaptığımız araştırmada bir soru sorduk: 'Ekonomi hangi liderin elinde daha iyi olur?' AKP'lilerin yüzde 82’si Erdoğan derken, CHP’lilerin yüzde 45’i Kılılçdaroğlu’nun başkanlığında ekonomi düzelir diyor. İyi Partililerin de yüzde 56’sı Meral Akşener başkanlığında ekonomi düzelir diyor. Muhalefet parti seçmenleri kendi liderlerinin ekonomiyi düzeltebileceği konusunda bir güven duymuyor." ifadelerini kullandı.





"MUHALEFETİN ADAYINI HERKES KABUL ETMELİ"





Sencar, 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde teşkil edilen Millet ittifakı'nın muhalefetin bütün cephesini bir araya getirdiği muhtemel bir seçimde Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimalinin kalmadığını vurguladı.





Sencar, "Seçime yine Millet İttifakı ve Cumhur ittifakı şeklinde girersek bugünkü şartlarda AKP'nin ve MHP’nin teşkil ettiği Cumhur İttifakı'nın parlamento da çoğunluk sağlaması da mümkün değil, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını da kazanması mümkün değil. Bunun bir şartı var. Muhalefet seçmenlerinin bütün çoğunluğunun onaylayacağı bir Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde. Bunu başarabilir mi? hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz." dedi.