Muhalefet 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmalarında sona geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'ndan oluşan “güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyonu”, bugün TBMM’de saat 17.00’de bir kez toplandı.







ANA BAŞLIKLAR ÜZERİNDE ANLAŞILDI





Cumhuriyet'in haberine dün, online olarak bir araya gelen komisyon üyeleri, ana başlıklar üzerinde uzlaştı. Çalışma boyunca, gelişmiş ülkelerin anayasaları ayrıntılı olarak incelendi. Yasama, yürütme, yargı, hak ve özgürlükler; ana başlık olarak öne çıkarıldı. Siyasi etik yasası çıkarılması planlandı. Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği konusu ise 6 muhalefet partisinin genel başkanlarına bırakıldı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerinden oluşan raporun, yapılacak son redaksiyondan sonra bir hafta içinde parti liderlerine sunulacağı öğrenildi.





Siyasi partilerin hukuk kurmayları, buğun yaptıkları toplantıdan önce kısa değerlendirmeler yaptı.





PARTİLERDEN AÇIKLAMA





Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, bu hafta içinde metne son şekli verip genel başkanlara sunacaklarını söyledi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Türkiye için ittifak yapıyoruz. Demokrasi için ittifak yapıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan güven veren bir sistem, demokratik hukuk devleti. Onun için birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, çok yapıcı bir süreç işlettiklerini ve herkesin olağanüstü katkısı olduğunu ifade etti. Yeneroğlu, “Hedefimiz herkesin huzur bulduğu, herkesin mutlu olduğu özgürlükçü demokratik bir Türkiye” diye konuştu.





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, “Farklı kaynaklardan beslenen altı parti, bir masanın etrafında toplanabildiğimizi, Türkiye’nin yakıcı sorunlarını konuşabildiğimizi ve çözümler üretebildiğimizi tüm Türkiye’ye gösterdik. Yeni bir gelenek başlattık, Türk siyasetinde. Yakın zamanda programımızı yayınlayacağız” dedi.





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Hukuk ve demokrasi ve denetlenebilir bir yönetim için bir araya geldik. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü günde aslında bizim parlamenter sistem çalışmalarımızı tamamladığımız gün. Bir devletin ekonomisini ve yönetiminin tek kişinin dudağına bağlanamayacağının kanıtı olan günü yaşıyoruz. Tek başına faizleri on günün içinde anormal seviyeye çıkar sonra bir gecede indir, bütün bu yükü milletin üzerine ver. Fakirden al zengine ver. Devlet bir kişinin dudağına kalamaz, onun için bir aradayız” diye konuştu.





Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, “Umudu yükselttik, bundan sonraki süreçte de şahıslardan ziyade devlet kültürünün, kurum kültürünün ön planda olduğu parlamenter sistem için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu sistem, farklılıkları zenginlik gören; herkesin kendisini ait hissettiği bir Türkiye inşasına hizmet edecek bir sistemdir. Bu umudu büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



