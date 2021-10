Muhalefet, yeni sisteme geçiş çalışmalarını hızlandırdı

"Partilerin ortaya koyduğu ilkeler birbirine benziyor"













'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de hangi ilkeler var?





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aktardığına göre akademik özgürlüğün sağlanması, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, siyasi etik yasası, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, şeffaflık gibi konular üzerinde durulan ilkelerden bazıları.

Bu kapsamda İYİ Parti, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi temsilcileri geçen hafta üçüncü kez bir araya gelmişti.Altı muhalefet partisi ortak bir metin çıkarmak için her hafta bir araya gelmeyi planlıyor.Toplantılara İYİ Parti adına katılan partinin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, çalışmalarla ilgili son durumu euronews'e anlattı.Bahadır Erdem, altı partinin bir araya gelmesiyle ilgili "Bu türk siyasi tarihinde öyle kolay rastlanan bir şey değil" diyor.Parlamenter sistemle ilgili ilk olarak kendilerinin açıkladığı ilkelerin, daha sonra CHP ve DEVA Partisi tarafından açıklanan ilkelerle benzerlik gösterdiğini söyleyen Bahadır Erdem, ortak payda olarak tüm ilkelerin aynı olduğunu vurguladı:_"Hiç bir görüş ayrılığı yok. Tabiki ufak tefek konularda ayrı şeyler söyleyebiliriz. Zaten işin kıymetli tarafı bunların bir araya gelmesi."_"Hepimiz de bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bir gün dahi gitmeye tahammülün olmadığını, vatandaşların bu sistemin sonucu olarak ortaya çıkan yönetim krizini, ekonomide öğrencilerin kalacak yer bulamamasına varana kadar her gün başka bir şekilde ortaya çıkan bu krizi ortadan kaldırmak için bir an evvel seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmek için bir araya geliyoruz.""Şimdi biz ilkelerimizi açıkladık sonra bu ilk defa Türkiye'nin gündemine gelerek sorulmaya başlandı. Daha sonra CHP aynı düşünceyi paylaştı. Diğerleri de aynı düşünceyi paylaştı. Bizim ilkelerimiz bir birine benziyor. Tabiki farklı şeyleri önce ilan edip sonra da birbirine benzediğini görünce de bir araya gelebiliriz. Öncelikle kendi ilkelerimizi açıklayıp Türkiye'nin yönetilmesi bakımından ortak paydada birleştiğimizi görünce bir araya geldik."Bahadır Erdem, Meclis'in kontrol ve denetim yetkisinin güçlendirileceğinin altını çiziyor:_"Sayıştay mesela, Sayıştay'ın gücünün tam olarak tesis edilmesi. Şimdi olduğu gibi kamu kurumlarının harcamalarının dörtte ücünün Sayıştay'dan kaçırıldığı bir sistem olmayacak. Meclis tam anlamıyla bütçeyi kontrol edecek. Hükümeti, bakanlar kurulunu kontrol edecek. Bakanlar kurulu ve başbakan ve bakanlar tek tek parlamento tarafından denetlenecek hesap verecek.""Hesap vermeyi, Cumhur İttifakı sanki yürütmenin gücünün elinden alınması gibi görüyor" diyen Erdem, "Böyle bir saçmalık olmaz. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Denetlemeyi meclis millet adına yapar."İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de ayrıca, "eski dönemlerin yarattığı siyasi krizleri önleyen maddeler olacağını" söylüyor.Erdem, yeni sistemde Cumhurbaşkanının "kesinlikle tarafsız, yetkilerinin sadece devleti temsille sınırlı ve bütün vatandaşları kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacak." ifadelerini kullandı.Bahadır Erdem, ortak paydaların ortaya konulması sonrası bunun partilerin genel başkanlarının onayına sunulacağını ve daha sonra kamuoyuna açıklanacağını belirtti. Erdem, yıl sonuna kadar ortak ilkeler üzerinde anlaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.