Samanyolu Haber /Politika / Muhalefet içi görüşmeler devam ediyor /03 Şubat 2021 22:14

Muhalefet içi görüşmeler devam ediyor

Son günlerde hareketlenen siyaset gündeminde yeni görüşme takviminin de belli olduğu belirtiliyor. Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'nın da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesinin planlandığı ifade ediliyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, yarın (04.02.2021) 11.00’de, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde; DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan da saat 10.30'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkez'inde ziyaret edecek. 

Görüşmeler, sağda yeni bir ittifak kurulup kurulmayacağı yönündeki tartışmaların olduğu bir dönemde yapılacak.

Diğer yandan 2018 milletvekili seçimlerinde CHP ve İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nı genişletme arayışları da sürüyor.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda partiler arası görüş alış verişleri de devam ediyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda "mutabakat zemini" oluşturma kararı almış; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, ortak çalışmayı yürütmekle görevlendirilmişti. 

Geçtiğimiz günlerde ise HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etmişti; görüşmenin sonunda "Yapılan ziyaretin uzlaşı ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." diyerek yazılı açıklama yapılmıştı. 

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki bir heyet de 5 Şubat'ta CHP'yi, 9 Şubat'ta ise Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek. Pervin Buldan başkanlığındaki bir heyet de 11 Şubat'ta DEVA Partisi'ni ziyaret edecek
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