Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefet itiraz etti, AKP geri çekti: Tartışmalı kanun yeniden değerlendirilecek /26 Şubat 2025 22:11

Muhalefet itiraz etti, AKP geri çekti: Tartışmalı kanun yeniden değerlendirilecek

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kanuni alt yapısını oluşturan Siber Güvenlik Kanun Teklifi, AKP tarafından Meclis Genel Kurulu gündeminden çekildi. Muhalefetin kanun teklifinde bulunan bazı yetkililerin, hakim kararı olmaksızın kullanılmasına itirazı, TBMM komisyonunda yeniden ele alınacak.

SHABER3.COM

Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda go¨ru¨s¸u¨lmesi planlanan Siber Gu¨venlik Kanun Teklifi, AKP tarafından geri c¸ekildi. Teklif, Cumhurbas¸kanlıgˆı kararıyla kurulan Siber Gu¨venlik Bas¸kanlıgˆı’nın yasal altyapısını olus¸turmayı amac¸lıyordu. Ancak, muhalefetin bazı maddelere yo¨nelik itirazları u¨zerine teklifin komisyon as¸amasında yeniden ele alınmasına karar verildi.

TBMM Danışma Kurulu’nda yapılan görüşmede, özellikle, teklifin hakim kararı olmaksızın bazı yetkilerin kullanılmasına olanak tanıyan hu¨ku¨mleri muhalefet tarafından sert bir s¸ekilde eles¸tirildi. I·tirazlar arasında, bireysel hak ve o¨zgu¨rlu¨klerin ihlal edilmesine neden olabilecek du¨zenlemeler bulundugˆu belirtilirken, yetkilerin c¸erc¸evesinin netles¸tirilmesi gerektigˆi vurgulandı.

'HAKİM KARARI GEREKİR'

Bu yetkinin ancak hakim kararı ile kullanılabileceğini hatırlatan muhalefetin görüşlerinin ele alınması için bugün görüşülmesi planlanan kanun teklifinin haftaya bırakıldığı öğrenildi.

ZAMAN KISITLAMASI KONULACAK

Konuya ilişkin bilgi veren AKP kaynakları, siber güvenliğin sağlanması için acil uygulanacak engellemeler ya da kısıtlamalara yönelik “24 saat ya da 48 saat içinde hakim kararı alınması” gibi bir hüküm konulabileceğini ifade edildi.

HAFTAYA ELE ALINACAK

TBMM komisyonunda bu hafta ele alınması beklenen kanun teklifinde yapılacak değişikliklerin ardından geniş mutabakat sağlanarak, Genel Kurul’da haftaya ele alınacağı öğrenildi.

KANUNDA NELER VAR?

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

GENİŞ YETKİLER

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

AĞIR CEZALAR GETİRİYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.
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