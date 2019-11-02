Samanyolu Haber /Dünya / Muhalefet kazanırsa birkaç dakika içinde... /02 Kasım 2019 21:12

Muhalefet kazanırsa birkaç dakika içinde...

İngiltere, 12 Aralık'ta erken seçime gidiyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’nin iktidara gelmesi halinde zenginlerin ülkeyi terk etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

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Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılığı (Brexit) yılan hikayesine dönen İngiltere 12 Aralık’ta erken genel seçime gidiyor. 

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’nin iktidara gelmesinden en çok korkanlar ise ülkenin zengin kesimi. Nitekim Corbyn zenginlerin ödediği vergileri artıracağını belirtiyor.

Corbyn şahsi Twitter hesabında, “İngiltere’de 150 milyarder varken 14 milyon insan yoksulluk çekiyor. Adil bir toplumda milyarderler olmamalı, yoksulluk olmalı.” ifadelerini kullandı. Bu tweet İngiltere'de aşırı zengin kesimlerin uykusunu kaçırdı. 

İngiltere’nin süper zenginleri İşçi Partisi’nin iktidara gelmesi durumunda kendilerine yönelik yeni yüksek vergiler getireceğinden endişe ediyor.

"BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE..."

İngiliz basınına konuşan avukat ve muhasebeciler, zenginler için Brexit’in değil İşçi Partisi’nin kazanmasının tehdit olduğunu söyledi. Zenginler, Jeremy Corbyn’nin iktidara gelmesi durumunda “birkaç dakika içinde” ülkeden ayrılmaya hazırlanıyor.

Boodle Hatfield hukuk firmasından Geoffrey Todd, İşçi Partisi lideri Corbyn seçilmesi halinde müvekkilerinin varlıklarını birkaç dakika içinde başka ülkelere transfer edeceğini duyurdu. 

Todd, müşterilerinin İşçi Partisi iktidarında yüksek varlık vergisi ödemekten endişe ettiklerini bildirdi.

Corbyn'in kazanması durumunda nasıl bir vergi politikası uygulayacağı bilinmiyor. 

Ancak partinin bildirisine göre yıllık 80 bin sterlinden fazla kazananların yüzde 45, yıllık 123 bin sterlinden fazla kazanan kişilerin ise yüzde 50 vergi ödemesi öngörülüyor. 

AMAZON'UN KAZANCINA GÖZ DİKTİ

Mevcut kanunlara göre en yüksek vergi oranı yüzde 45. Bunu da yıllık 150 bin sterlinden fazla kazananlar ödüyor.

Jeremy Corbyn geçen günlerdeki bir paylaşımında da internet devi Amazon’un İngiltere’de kazandığına göre oldukça düşük vergi ödediğini gösteren bir haberin linkini paylaşarak şunları dile getirmişti: “Zenginler için bir kanun, diğerlerimiz için bir kanun.” 
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