Muhalefet liderlerinden ortak video

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'nin masası' notuyla yayınladığı videoyu, birbirlerini etiketleyerek paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'nin masası' notuyla yayınladığı videoyu, birbirlerini etiketleyerek paylaştı.





Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için masaya oturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri dördüncü defa 29 Mayıs’ta buluşacak.









Beş Genel Başkan, altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği zirve öncesi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.