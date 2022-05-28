Samanyolu Haber /Politika / Muhalefet liderlerinden ortak video /28 Mayıs 2022 01:03

Muhalefet liderlerinden ortak video

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' üzerinde mutabakata varan ve kamuoyunda '6'lı Masa' olarak anılan oluşum içinde yer alan siyasi parti liderleri, 'Memleket Sevdası, Türkiye'nin Masası' sloganıyla ortak bir video paylaşımında bulundu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'nin masası' notuyla yayınladığı videoyu, birbirlerini etiketleyerek paylaştı.

Beş Genel Başkan, altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği zirve öncesi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için masaya oturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri dördüncü defa 29 Mayıs’ta buluşacak.



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