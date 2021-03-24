Muhalefet Merkel için güven oylaması istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları, pazartesi günü düzenlenen korona zirvesinde Paskalya Bayramı döneminde ülkenin beş gün kapanmasına karar vermiş ve bu karara özellikle iş dünyasından yoğun tepki gelmişti.







Tepkilerin artması üzerine bugün kapanma kararının iptal edildiğini duyuran ve ilk karardan dolayı vatandaşlardan özür dileyen Merkel ile hükümete tepkiler ise dinmedi. Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti, Merkel'in salgınla ilgili yapılan yanlışların sonucuna katlanması gerektiğini savundu.





Kararın iptal edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirten FDP Genel Başkanı Christian Lindner, ancak bununla birlikte Federal Meclis'te Merkel için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu. Lindner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan, koalisyonun kendisine olan desteğinden emin olamıyor. Bayan Merkel'e hükümetin hareket kabiliyetini test etmek için parlamentoda bir güven oylamasına gitmesi tavsiye olunur" ifadelerini kullandı.



