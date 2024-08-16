Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefet milletvekilleri: 'Can güvenliğiniz var mı? Bakın Alpay oradan hala bakıyor' /16 Ağustos 2024 18:42

Muhalefet milletvekilleri: 'Can güvenliğiniz var mı? Bakın Alpay oradan hala bakıyor'

TBMM'de olağanüstü yapılan Can Atalay konulu toplantıda yaşanan kavga nedeniyle TİP Milletvekili Ahmet Şık ve AKP’li Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün Can Atalay için olağanüstü toplandı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' sözlerinin ardından AKP'li Özalan, yumruklu saldırıda bulundu.

OTURUMU KURTULMUŞ AÇTI

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplanmıştı ancak kavga sonrası verilen uzun aradan sonra genel kurulu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kavganın ardından Kurtulmuş'u arayarak, "Bu şiddeti normalleştiremeyiz. Olayların bu noktaya gelmesi konusunda sizin mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor" demişti.

KINAMA CEZASI

Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında genel kurulda sarf ettiği sözler nedeniyle kınama cezası verildi. Şık'a genel kurulda filli eylemde bulunan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan da TBMM İçtüzüğü gereğince kınama cezası verildi.

Şık'a verilen cezaya TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP'li Serra Kadıgil itiraz etti.

"BAKIN ALPAY ORADAN BAKIYOR"

Meclis Başkanı Kurtulmuş, genel kurulu muhalefetin çağırısını üzerine görüşmeye davet etti.

İlk sözü SP'li Bülent Kaya aldı. Kaya kürsüye giderken TİP milletvekilleri Kaya'ya, "Can güvenliğiniz var mı? Bakın Alpay oradan hala bakıyor" diye laf attı.
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