Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefet partileri 'olağanüstü' toplanıyor /20 Mart 2021 12:57

Muhalefet partileri 'olağanüstü' toplanıyor

Gece yarısı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi siyaseti hareketlendirdi. CHP ve İYİ Parti gündemdeki gelişmeleri olağanüstü toplanarak masaya yatıracak.

SHABER3.COM

Ana muhalefet partisi CHP ve İYİ Parti gündemdeki gelişmeler üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması üzerine olağanüstü MYK ve PM'yi toplama kararı alındı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00’de MYK üyeleri ile toplanacak. Saat 14.00’te ise PM üyeleri ve milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirecek.

Diğer yandan İY Parti de aynı gündem maddeleri ile olağanüstü toplanacak. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında saat 19.00'da Başkanlık Divanı toplanacak. Toplantı çağrısını Akşener yaparken, toplantı çevrim içi yapılacak. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhalefet partileri 'olağanüstü' toplanıyor Sonraki Haber >>

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:18