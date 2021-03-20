Muhalefet partileri 'olağanüstü' toplanıyor

Ana muhalefet partisi CHP ve İYİ Parti gündemdeki gelişmeler üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı.



Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması üzerine olağanüstü MYK ve PM'yi toplama kararı alındı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00’de MYK üyeleri ile toplanacak. Saat 14.00’te ise PM üyeleri ve milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirecek.







Diğer yandan İY Parti de aynı gündem maddeleri ile olağanüstü toplanacak. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında saat 19.00'da Başkanlık Divanı toplanacak. Toplantı çağrısını Akşener yaparken, toplantı çevrim içi yapılacak.