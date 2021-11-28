Muhalefet sona geldi: Yeni parlamenter sistem önerisinde neler olacak?

T24‘ün haberine göre, 10 sayfalık mutabakat metnine göre seçim barajı yüzde 3 olurken, Cumhurbaşkanı 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek ve bir daha aktif siyasete dönemeyecek.







Bakanlar Kurulu, Meclis’in içinden atanacak, dışarıdan atama “istisna” olacak. YSK ikiye bölünürken, son günlerde çok tartışılan Sayıştay’ın hazırladığı raporları sansürlemeden Meclis’e göndermesi için de düzenleme yapılacak. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma yetkisi, Meclis’te grubu olan bütün partilerin yanı sıra Meclis’te tam sayının 10’da 1’ini sağlayan milletvekillerine de tanınacak.







SON TOPLANTI SALI GÜNÜ





CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkililerinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin yürüttükleri ortak çalışma kapsamında devam eden toplantıların sonuncusunda kamu yönetimi ve siyasi etik başlıkları ele alınacak. Salı günü Meclis’te 6 partinin genel başkan yardımcılarının katılacağı toplantının ardından hazırlanacak ortak mutabakat metni genel başkanlara sunulacak.