Muhalefet ve sözde ‘muhalif’ basın, ‘Canikli Çetesine’ odun taşıyor





TMSF eski yöneticisi ve Gelecek Partisi Yolsuzlukla Mücadele Komisyon Başkanı Abdullah Güzeldülger, yaklaşık 1 yıl önce farklı zamanlarda katıldığı farklı televizyon programlarında TMSF’nin el koyduğu şirketlerde yapılan yolsuzlukların baş sorumlusunun dönemin Nurettin Canikli olduğunu söylemişti. O dönem Canikli başbakan yardımcısıydı.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün Birgün Gazetesi’ne verdiği mülakatta Canikli’yle ilgili bilgilerin kendisine de geldiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Canikli bu işin (soygunun) göbeğindedir. Kendisinin ve yakınlarının mal varlığı açıklansın. Canikli temiz bir insan değil. Görünen tablo o. Ticari Sicil Gazetesi’nde Canikli’nin Boydak ile ilgili yayınlanan sayısında ismi var. “Benim ilgim yok” diyor. İlgin de var bilgin de var. Onlara (kayyımlara) her türlü imkanı sen sağladın. (Yargılanmama) Güvenceyi sen verdin.” dedi.













Güzeldülger’in anlattıklarına göre TMSF’nin el koyduğu şirketlerde yapılan yolsuzluklar Boydak Holding’le sınırlı değildi: “Aydınlı da Koza da diğer şirketlerde de birtakım yolsuzlukların yapıldığına dair bilgiler bana geliyordu. O dönemin Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin bu yolsuzluklarda birebir sorumluluğu vardır. Çünkü bu yolsuzluğun yapılabilmesi için şirketin yönetim kurulu başkanını by-pass eden bir imza sirküleri ihdas etmiştir. Nurettin Canikli yaptı bunu.’’Nurettin Canikli tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de bu iddiaları reddetmişti.Güzeldülger’in açıklamaları üzerine Koza İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı: “Nurettin Canikli, aynı zamanda ‘Yukarının talimatı’ diyerek ‘mahkemeler’e talimat veren, annemi evinden attırıp, Koza’nın işlerini komşusuna veren şahıstır. Bize yapılan caniliklerde imzası vardır…”Bu arada, Canikli hakkındaki iddialar dün Meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Boydak Holding, Akın Çorap ve Koza Holding şirketlerindeki yolsuzluk açıklamalarının araştırılmasını istedi. Muhtemelen bu önerge de diğerleri gibi reddedilecek!Kayyımların yaptıkları hiçbir eylemden ‘sorumlu’ olmadıklarına dair yasal düzenleme bile TMSF eliyle rejim tarafından gasp edilen şirketlerin hortumlandığı iddialarının tek başına delili olmaya yeter aslında. Rejim resmen, ‘hukuk tanımazlığını’ ilan ediyor… Uyduruk gerekçelerle milyarlarca dolarlık şirketler gasp edilecek, ardından TMSF eliyle atanan kayyımlar şirketin içini boşaltacak ama hiç kimse bu kayyımlara hesap soramayacak!Hukuk kitaplarına geçecek tarihi bir karar daha AKP’ye nasip oldu…İktidar ve şürekasının ‘soygun ve talan’ konusundaki marifetleri herkesin malumu ancak burada en az onun kadar önemli bir başka nokta daha var. Muhalefetin ve muhalif basının tavrı…CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bile Canikli Çetesi’yle ilgili konuşurken bir kez olsun Boydakların, Koza İpek’in ya da Dumankaya’nın bütün mal varlığına hangi gerekçeyle el konulduğunu sorgulamıyor.Gazeteci Metin Cihan da Canikli’nin Boydak Grubu’nun içine boşalttığını belgeleriyle ifşa ettiği haberinde ‘devlet böyle soyuldu’ diyor. Halbuki soyulan devlet değil; Boydak, İpek ve Dumankaya ailesinin emekleri talan ediliyor.Aynı tavır Surat Kargo’nun satışında da yaşandı, Naksan Holding’in neredeyse onda bir fiyatına yandaşlara peşkeş çekilmesinde de…Uğur Dumankaya da işte bu noktaya dikkat çekti geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında. Şunları yazdı: “TBMM’deki kayyım kanunu hakkındaki tartışmalara bakıyorum da; Sebep değil, sonuç tartışılıyor. Kardeşim! “Vatandaşın malı neden müsadere edildi” diye sorgulayan yok. Müsaderenin toplumsal huzur açısından ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu tartışan yok. Tam bir cinnet!”Özetle rejim ‘talan ve hortumlama’ konusunda yalnız değil; muhalefet ve sözde muhalif basın da konu Hizmet Hareketi olduğu zaman rejimin yolsuzluklarına, hukuksuzlukların ve talanına çanak tutmaktan geri kalmıyor…