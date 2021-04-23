Samanyolu Haber /Medya / Muhalefeti haber yapan Kanal D Haber'in şefi uçuruldu /23 Nisan 2021 09:49

Muhalefeti haber yapan Kanal D Haber'in şefi uçuruldu

Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Kanal D'de, Ana Haber Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan Mustafa Aşçıoğlu'nun görevine son verildiği iddia edildi. Aşçıoğlu'nun işten çıkartılma nedeninin, CHP ve İyi Parti grup toplantıları ve basın açıklamalarına yer vermesi olduğu öne sürüldü.

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Medya Radar'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; değişikliğin habercisi Kanal D Ana Haber Ankara Temsilciliği'ne Zafer Şahin'in atanması oldu.

İddiaya göre, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan iktidara yakın Takvim gazetesinin Ankara Temsilciliği görevinden bu göreve atanan Zafer Şahin, bir süredir Kanal D Ana Haber'in muhalefete dair haberlerine müdahale etmeye başladı.

İktidarın bu haberlerden rahatsız olduğunu gerekçe gösteren Şahin, CHP ve İyi Parti'nin basın açıklamalarının ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in grup konuşmalarının verilmesine karşı çıktı.

Habere göre, Zafer Şahin ile Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aşçıoğlu arasında yaşanan bu gerilim Aşçıoğlu'nun görevden alınmasına neden oldu.

Aşçıoğlu'nun yerine bu görevi CNN Türk'te Haber Müdürü olarak görev yapan Onur Tan'ın yürüteceği bilgisine yer verildi.
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