Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefeti seçen ilçeye ceza, oy yoksa tren de yok /28 Ağustos 2024 08:28

Muhalefeti seçen ilçeye ceza, oy yoksa tren de yok

Yerel seçimden önce açılan Ankara-Elmadağ tren hattının seferleri, seçimden 5 ay sonra iptal edildi. TCDD gerekçe olarak “Yeterli yolcu yok” dedi, CHP’ye göre ise oy vermeyen halk cezalandırılıyor.

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Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre Ankara-Elmadağ Bölgesel Tren hattı, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden sadece 10 gün önce açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 21 Mart’ta Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’nin seferlerine başlaması nedeniyle Elmadağ Tren İstasyonu’nda düzenlenen törene AKP Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner ile katıldı. Uraloğlu “Sözümüzü tuttuk” diyerek hizmete açtığı tren hattı için hareket saatlerinin vatandaşların ihtiyacına göre belirlendiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, hattın açılışında “Sözümüzü tuttuk” demişti.

HİZMET KOZLARI OLMUŞ

Açılıştan 10 gün sonra yapılan yerel seçimde başkanlığı Elmadağ’da 2019’dan beri başkanlık yapan CHP’li Adem Barış Aşkın yüzde 53.28 oy alarak yeniden kazandı. Aradan 5 ay geçti, TCDD “yeterli yolcu talebinin olmaması” gerekçesiyle seferleri 31 Ağustos’tan itibaren durdurma kararı aldı. Hattın kapatılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu şunları söyledi: “Akıllarınca milletin iradesini cezalandıracaklar. Milletin vergileriyle yapılan hizmetler AKP’nin seçim kozu olmuş. Gerekirse günde 6 olan sefer sayısını azaltın. Hat kapatılınca 40-45 dakika olan ulaşım, özel araçlarla karayoluna yığılacak ulaşım süreleri uzayacak, trafik oluşacak.”
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