Muhalefet adayı ne zaman açıklanacak?

Ankara’da Meclis kulislerinin en çok sorulan sorularından biri muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve bu ismin ne zaman açıklanacağı sorusu.





Gazete Duvar'ın kulis haberine göre, liderler ağustos ayından önce bu konuyu konuşmayacak. Parti kurmayları şu an liderlerin her ay bir siyasi parti genel başkanının ev sahipliğinde bir araya geldiğini hatırlatıyor, “Bu tur tamamlanmadan adaylık konusunun ayrıntılarına girilmez” diyor.





ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu durumda bugüne kadar 3 kez toplanan liderler önümüzdeki 3 ay içinde de sırasıyla Gelecek Partisi, İYİ Parti ve son olarak Saadet Partisi’nde buluşacak. Böylece tur, temmuz ayı sonunda tamamlanmış olacak.





Ancak sonraki toplantılarda da aday isminin değil seçimin kazanılması durumunda adım adım yapılacakların açıklanacağı, adayla ilgili konunun da yavaş yavaş konuşulmaya başlanacağı ifade ediliyor.









Parti kurmayları ismin belirlenip açıklanmasının en erken gelecek yıl şubat-mart ayını bulabileceğini ifade ediyor.