Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? /07 Ağustos 2024 13:53

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının paylaşıldığı şu günlerde Asal Araştırma'dan dikkat çeken bir anket geldi. "Muhalefetin adayı kim olmalı?" sorusuna vatandaşların yüzde 23.5'i 'Mansur Yavaş' dedi. İkinci sırayı ise Ekrem İmamoğlu aldı. Üçüncü sırada ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olduğu görüldü.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları, siyaset arenasını yeniden dizayn edecek sonuçlara neden olması nedeniyle gündemdeki yerini halen koruyor. CHP'nin Türkiye genelinde birinci parti olarak çıktığı seçimlerde, AKP iktidara geldiği günden beri ilk kez ikinci parti olarak bir seçimden ayrıldı.

AKP'de 'özeleştiri'lere neden olan yerel seçim sonrası CHP kanadı ise birinci parti olarak oylarını koruduklarını ve hatta artırdıklarını savunuyor. Anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da erken seçim tartışmalarının ısındığı şu günlerde en çok merak edilenlerden... Son anket ise Asal Araştırma'dan geldi.

Asal Araştırma, Altılı Masa döneminde muhalefetin sınavı haline gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının paylaşıldığı şu günlerde 'cumhurbaşkanı adayı' tartışmalarına mercek altına aldı.

26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiye "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. İşte anketten çıkan sonuçlar şöyle:

    Mansur Yavaş: Yüzde 23.5
    Ekrem İmamoğlu: Yüzde 20.8
    Özgür Özel: Yüzde 10.1
    Fatih Erbakan: Yüzde 2.4
    Ümit Özdağ: Yüzde 2.2
    Selahattin Demirtaş: Yüzde 2.0
    Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 2.0
    Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1.6
    Muharrem İnce: Yüzde 1.0
    Meral Akşener: Yüzde 1.0
    Erkan Baş: Yüzde 0.6
    Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 0.5
    Ali Babacan: Yüzde 0.3
    Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0.1
    Diğer: Yüzde 2.3
    Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 29.6
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