Muhalefet seçim gecesi internetin kesilmesinden endişe ediyor

İstanbul İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırı sonrası internete getirilen kısıtlama muhalefetin önemli bir gündemi oldu. Yaşanan hain saldırının hemen akabinde başta Twitter ve Youtube ile başlayan daraltma zamanla tüm internetteki platformlara yayılmış bazı sağlayıcılara erişimi tamamen durdurulmuştu.





HDP’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (BTK) bant daraltma uygulamasının seçim güvenliği açısından araştırılması için verdiği önerge TBMM Genel Kurulu’nda öne alınması önerisi, her zamanki gibi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.







Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “BTK keyfî olarak bant genişliğini daraltıyor, yani vatandaşın haber alma özgürlüğünü, internete erişim özgürlüğünü, haber yapma özgürlüğünü elinden alıyor. Bant daraltması, bir sansürdür ve iktidarın gerçeklerden ne kadar korktuğunun göstergesidir." derken HDP’li Ali Kenanoğl, “Bunun mahkeme kararı olmadan uygulanması, sürecin yerine getirilmemesi meselesinin TCK 257, 244 ve 124’e göre suç olduğunu ifade etmek gerekiyor çünkü Anayasa açısından da son derece sıkıntılı bir durum. Burada haberleşmeyi hukuka aykırı bir şekilde engelleme söz konusu. Bütün bunlar seçim sürecine giderken ülkenin şaibeli birtakım seçim süreçlerini de atlattığı bir dönemde akla birçok soruyu getiriyor ve bu nedenle de bu konunun araştırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Genel Kurulda kabul edilen sansür yasasının devlet düzeni için büyük ölçüde tehlikeli olduğunun ortaya çıktığını belirten İYİ Parti’li Behiç Çelik, “Seçim sürecinde yapılacak benzer müdahaleler çok daha ağır faturalar çıkarabilir; bizden uyarması.” dedi.



